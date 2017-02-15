台湾鸿海布局印度 印媒：已承诺设厂与投资

（联合早报网讯）台湾鸿海集团布局印度传出新进展。印度媒体报道，鸿海承诺在马哈拉什特拉省设厂、并承诺之前的投资计划。

台湾中央社援引印度媒体The Indian Express报道，印度马哈拉什特拉省（Maharashtra）省长法德纳威斯（Devendra Fadnavis）周二与鸿海集团高层主管会面，鸿海承诺在马哈拉什特拉省设厂。

法德纳威斯在推特上贴文表示，鸿海重申在马哈拉什特拉省设厂、以及承诺之前签署的投资计划，并指出与鸿海的对话持续进行中。

报道指出，鸿海正在印度城市普恩（Pune）以及康坎（Konkan）选址设厂制造手机用零组件。

报道称，2015年8月鸿海集团与马哈拉什特拉省签订投资计划。外媒和印度媒体当时报道，鸿海与印度马哈拉什特拉省双方宣布并签署投资计划，鸿海未来五年计划在该省投资50亿美元，设立新的电子产品制造厂区。

鸿海集团目标到2020年，在印度设立10到12个制造设施，并规划与印度伙伴合作投入线上服务、行动互联网、电子商务和再生能源等领域；鸿海规划将印度成为全球制造的中心，进一步扩大深化布局非洲和西亚等新兴市场。

印媒先前报道，鸿海目前已在印度安德拉省（Andhra Pradesh）的Sri City、坦米尔那都省（Tamil Nadu）斯利柏伦菩德（Sriperumbudur）、以及马哈拉什特拉省的新孟买（Navi Mumbai），建立营运据点。

外媒去年底报道，鸿海已提交初步计划，规划将诺基亚先前位于印度清奈（Chennai）的工厂重新复工。鸿海规划将原先诺基亚的印度工厂，转型成为全球行动手机和网路通讯设备的制造中心。