重庆纪委：提高政治站位 抓好回头看意见整改落实

（联合早报网讯）中共中央巡视组结束对重庆市委的巡视“回头看”，严厉批评该市清除“薄、王”思想遗毒不彻底，党的领导弱化、学习贯彻中共总书记习近平系列重要讲话精神“有差距”。重庆市委随后宣布成立由书记孙政才担任组长的整改工作领导小组，并强调对巡视组意见“照单全收”，坚决整改。

《重庆日报》报道，2月11日、13日、14日，重庆市纪委分别召开会议，专题学习习近平关于巡视工作的重要讲话精神，研究中央巡视组巡视“回头看”反馈意见整改工作，对中央巡视组移交问题线索集中交办核查处理。重庆市委常委、市纪委书记陈雍要求，认真贯彻中央决策部署，全面落实市委工作安排，切实提高政治站位，增强“四个意识”，以巡视整改为契机，推动全面从严治党向纵深发展，营造风清气正的政治生态。

陈雍指出，要把抓好中央巡视“回头看”反馈意见整改工作作为市纪委当前首要政治任务，落实政治责任，细化整改措施。树立“整改不力是失职，不抓整改是渎职”的意识，建立整改问题清单、任务清单、责任清单，明确责任主体、目标要求、整改时限，对账销号，坚决做到问题不查清不放过、责任不追究不放过、整改不彻底不放过，确保条条要整改、件件有落实。

陈雍强调，以高度的政治责任感，办好巡视移交的问题线索，综合研判，运用监督执纪“四种形态”，“严、细、深、实”处置，深挖原因，进一步堵塞漏洞。认真履行监督职责，强化责任落实，对整改滞后的单位主要负责人严肃约谈，对不担当不负责、整改不力、拒不整改的，严肃追责问责，坚决抓好整改落实。同时要严守保密纪律，严防失泄密，严禁线索外露、跑风漏气。