中国发改委回应"为速度牺牲质量":发展有质量有效益

（联合早报网讯）中国发改委在回应有关“为了提高经济发展速度牺牲发展质量”的问题时表示，中国不仅有亮眼的增速，更有结构的优化、改革的突破、民生的改善。中国的发展是有质量、有效益的。

据中国发改委网站消息，发改委15日上午召开定时定主题新闻发布会，发布宏观经济运行情况并回应热点问题。国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人赵辰昕在回应“中国为提高经济发展速度牺牲了发展质量”说法时做上述表示。

赵辰昕说，国际货币基金组织发布的报告显示，2016年印度经济增长率6.6%，低于中国的6.7%。报告认为，中国2016年经济增速在全球主要经济体中排名第一。很多人只关注了这个数据，其实他更想强调，中国经济运行在合理区间的同时，发展质量和效益不断提高，过去一年，中国经济的表现可以从以下七个方面进行分析和观察。

一是经济结构不断优化。2016年，最终消费支出对经济增长的贡献率达64.6%。战略性新兴产业、高技术制造业发展势头良好，高技术产业增加值增长10.8%，比规模以上工业快4.8个百分点。服务业引领带动作用增强，第三产业增加值占GDP的比重为51.6%，比上年提高1.4个百分点。

二是供给侧结构性改革有力有序推进。年初确定的“三去一降一补”重点任务完成情况较好。钢铁、煤炭去产能的年度任务超额完成，商品房库存水平持续下降，市场化债转股和企业兼并重组有序推进，实体经济成本有所下降，重点领域补短板工作取得积极成效。

三是市场主体活力进一步激发。中央政府层面核准的企业投资项目削减了90%，市场形成的商品和服务价格比例已经超过97%。深化商事制度改革，实施“五证合一”、“一照一码”，开展证照分离的改革试点，全面推开“双随机、一公开”的监管，激发了微观主体活力，优化了市场营商环境。

四是大众创业、万众创新蓬勃兴起。推进首批28家双创示范基地建设，发挥创业投资引导基金等作用支持科技型企业发展，平均每天新设企业达到1.5万户，比2015年多增3000户，活跃度始终保持在70%左右。

五是改革开放实现新的突破。一批国际产能合作和重大标志性工程落地。国企、投融资、价格等重点领域改革积极推进，盐业体制改革、国有林场林区改革、新型城镇化、生态文明体制改革、社会事业公共服务体制等改革措施陆续出台。

六是三大战略和四大板块叠加效应明显。各地区主动融入“一带一路”建设战略，京津冀协同发展有序推进，长江经济带发展步伐加快。以沿海沿江沿线经济带为主的轴带布局趋于完善，自由贸易试验区、国家级新区、综合配套改革试验区、国家自主创新示范区等改革创新示范效用不断释放，新增长点、增长极加快形成。新型城镇化建设稳步推进。

七是民生保障和社会事业取得新进展。1000万以上农村贫困人口实现脱贫，完成249万人易地扶贫搬迁、600万套棚户区改造任务，社会保障和救助覆盖范围进一步扩大，各项社会事业加快发展。

从以上可以看出，2016年中国经济缓中趋稳、稳中向好，经济发展出现更多积极变化，新常态下速度变化、结构优化、动能转换的特征更加明显。中国不仅有亮眼的增速，更有结构的优化、改革的突破、民生的改善。所以说我们的发展是有质量、有效益的。