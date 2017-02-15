郭台铭春节前赴北京 主要与孙正义会面

（联合早报网讯）鸿海集团总裁郭台铭传开工前一晚赴深圳迎接宾客；春节前赶赴北京，说明投资广州不变。不过郭台铭在春节前透露，去北京主要与日本软银集团社长孙正义会面。

台湾中央社报道，鸿海6日在土城举行开工典礼，郭台铭罕见缺席。壹周刊报道，郭台铭前一晚赶赴深圳迎接贵客，为鸿海未来发展秘密布局。且鸿海赴美投资案再被中国大陆关切，因此在尾牙后、春节前，郭台铭特地飞往北京，强调广州投资不变。

郭台铭在1月22日嘉年华活动后与媒体交流会上指出，春节前在北京与日本软银集团社长孙正义见面，主要是软银旗下安谋（ARM）在北京设计中心开幕。

郭台铭当时表示，鸿海是全球性企业，着重全球分工，他从没有说过大陆政府有给过压力，没有感受到大陆政府的压力；鸿海计划在美国设面板厂，投资规模估超过70亿美元，也会考虑在美国投资消费电子领域，也会作B2B产业。

鸿海投资的夏普在1月下旬宣布，旗下全球智慧家电产品研发设计中心将设在深圳。夏普今年1月在大陆新设子公司夏普科技（深圳），整合所有在中国大陆的业务，以改善营运效能。

郭台铭投资的堺显示器株式会社（SDP），去年12月底与广东省广州市政府签署协定，在广州增城投资人民币610亿，兴建10.5代显示器全生态产业园区。

鸿海6日在土城开工仪式由集团副总裁吕芳铭主持。吕芳铭当时表示，郭台铭已经直接在海外跑、拚经济。