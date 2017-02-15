港警或引入中距离橡胶弹 涂谨申：同意购买 但须告知使用详情

（联合早报网讯）香港《明报》早前曾报道，香港警队希望在今年回归20周年前引入中距离橡胶弹以应付恐袭及暴乱等大事件。香港立法会议员、保安事务委员会委员涂谨申在港台节目中回应警方相关计划时表示，同意在特定情况下需要购买相关设备，但应预先告知公众新橡胶弹的使用详情。

香港明报网报道，涂谨申同意在特定情况下需要购买相关设备，也可以预先购买备用，但如不能掌握便会很危险。涂谨申认为，不能突然将新的橡胶弹拿出来使用，应该预先告知公众新橡胶弹的射程及在何种情况下会使用，因为任何人都可能是示威者。

涂谨申强调，不反对警方计划，但认为新橡胶弹需要有适合的间隔距离而警员也能够得心应手地使用。

他解释，目前使用的橡胶弹射程为10米，是视程范围内所以较易掌握，但不能应对较远的目标及只可以驱散人群，而新的中距离橡胶弹射程达50米，些微误差已经可以酿成严重后果，例如不慎打中眼睛就可以致盲。

涂谨申担心警队在新橡胶弹上的战术运用，称20米或30米射程的橡胶弹对警员把握会较高。

被问到如警方引入新橡胶弹，是否需要在立法会上得到拨款时，涂谨申回应说，涉及的款项不多，警方内部能够处理，故不需到立法会申请拨款。

涂谨申表示，他未曾看过旺角冲突的检讨报告，警方也未到立法会报告，认为失去对警方的部分监管。