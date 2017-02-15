云南官方称被结扎男子自愿做手术 当事人否认

（联合早报网讯）2月14日晚，针对男子被结扎一事，云南镇雄县外宣办主任熊涛对云南网表示，经该县初步调查，“当事人完全属于在个人自愿情况下做了结扎手术，该手术合乎计划生育的相关规定。”对此，事件当事人胡正高15日予以否认，并称调查组未曾找他了解过情况。

《新京报》报道，针对男子被结扎一事，该报记者2月14日晚曾采访到云南镇雄县外宣办主任熊涛，熊涛表示，“省里已经开始调查，我也只能等调查结果。”但几个小时后，熊涛接受云南网采访则称，“当事人完全自愿”。

2月15日上午，昭通市卫计委相关负责人表示，此事目前为止“并没有出来一个初步调查结果，今天上午昭通市卫计委又派小组前往镇雄县继续调查”。

据了解，云南省卫计委2月14日责令昭通市卫计委展开调查。2月14日，昭通市卫计委组成调查小组赶往镇雄县。

2月15日，事件当事人胡正高称，“调查组始终没有联系过我，我也从来没有说过自愿接受结扎手术。”早上看到镇雄县对媒体说自己是“自愿接受手术”，胡正高感到有点匪夷所思。

胡正高说，“如果我是自愿的，我的妻子又为什么会被带到派出所至凌晨两点，直至我做完结扎手术，去找自称镇党委书记的人，才把我妻子放了?”当时，镇政府还有人告诉他，接受手术就给派出所说情放了他的妻子。如果不接受手术，其妻子将以扰乱社会秩序罪被拘留15天。

另外，对于熊涛在接受媒体称没有殴打胡正高的说法，胡表示，2月8日当晚他在罗坎镇政府被十几个人摁在沙发上，一个戴眼镜的男子打了他的脸，冲突中他的勃颈处也受伤，其还在微博上公布了当晚被殴打致伤的图片。

15日上午，新京报再次向熊涛求证，但其未做任何回应。