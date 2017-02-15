港消委会：逾半数润肤乳标示含致敏成分 或令皮肤过敏

（联合早报网讯）润肤乳属常用护肤品，但香港消委会最新报告显示，市面上61款身体润肤乳样本当中，过半数标示含可致敏香料成分，另有部分含有可释出甲醛防腐剂的产品，声称适合湿疹患者使用，但该成分可能令患者皮肤产生不良反应。

香港明报网报道，香港消委会最新一期《选择》15日出炉，检视市面上61款身体润肤乳样本的成分和标签资料，每瓶零售价介乎18元至675元（港元，下同）。

调查发现，样本中只有4款产品的标示成分中没有致敏机会较高的成分，包括羊毛脂、香料和可致敏香料成分、可释出甲醛防腐剂、甲基异噻唑啉酮（简称MIT）及怀疑干扰内分泌物质等，分别为“艾惟诺舒敏修护润肤霜”、“Eucerin 深层舒缓润肤乳液”、“LA ROCHE-POSAY 全效抗敏修护霜”及“PHYSIOGEL 全天候水分修复系列低敏保湿乳液 ”，价格由179至240港元不等。

香港消委会指，香料和可致敏香料成分是护肤品中最常见的致敏原，根据各样本所标示的成分资料，只有10款样本在标示上没有香料和可致敏香料。另外，有33款标示或说明含1至12种可致敏香料成分，当中“AHAVA 死海矿物身体润肤露 ”和“TOPICREM 4重注水纾敏保湿身体乳液（以下简称TOPICREM）”两款产品中，标示的可致敏香料成分达10种或以上。

此外，有六款样本标示含有简称HICC的可致敏香料，包括“CAUDALIE葡萄籽滋养身体乳液”、“ecopure橄榄精华身体滋润乳液”、“AHAVA死海矿物身体润肤露”、“PIVITA茉莉花纯天然身体润肤乳”、“M&S Beauty Floral Collection Lavender Moisturising Hand & Body Lotion”以及“TOPICREM 4重注水纾敏保湿身体乳液”。欧盟指此成分的致敏个案宗数多，并不建议在消费品中使用。

香港消委会提醒，部分防腐剂刺激皮肤或致敏的机会较高，湿疹患者可能对含有可释出甲醛防腐剂的产品产生皮肤不良反应。样本中有7款标示含有可释出甲醛防腐剂，当中“优洁宝”更标示适合湿疹患者使用，消委会提醒消费者须小心选用。

MIT是另一款致敏机会较高的防腐剂，样本中只有“ecopure”、“彩丰行JimmBENNY”和“美国雅儿 ”标示含有相关成分，幼儿、敏感皮肤、湿疹患者、有伤口人士应避免使用。另外，4款产品标示含有二苯酮-3、二苯酮-4和甲氧基肉桂酸乙基己酯等防晒剂，不适宜用于伤口或近眼睛等位置。

此外，两款样本标示含有羊毛脂，涂抹在敏感、湿疹患者或有伤口的皮肤时，或会引致皮疹、红肿等过敏反应。

消委会提醒家长，并非所有润肤乳都适合婴幼儿使用，有海外研究报告指，不建议丙二醇用于两岁以下的婴幼儿；而含尿素的护肤品，不宜用于三岁以下的婴幼儿，否则可能引起刺痛或皮肤灼热的感觉。

此次调查中，分别有16款标示含丙二醇、五款含尿素。但在六款声称适合婴幼儿使用的样本中，有一款标示含尿素，即是产自法国的“TOPICREM”，零售价约为500毫升/250元；同样产自法国的“SVR 乾性皮肤身体护肤霜”标示含有10%尿素，但未说明应避免用于儿童。