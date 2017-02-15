北京市疾控中心通报第二例H7N9病例

（联合早报网讯）北京通报了第二例禽流感输入性病例。北京市疾控中心同时表示，不排除北京居民感染H7N9病毒的可能。

法制晚报报道，北京市疾控中心昨天通报称，北京市出现2017年第二例输入性H7N9病例。该患者苗某，男性，48岁，辽宁兴城市人；1月31日在当地发病；2月3日到2月7日，患者在当地医疗机构就诊未见好转；2月8日凌晨，转入北京市医疗机构就诊。

目前该患者病情较重，仍在全力救治中。经调查，该患者在外地有活禽暴露史。其在京密切接触者均无相关症状。

北京市疾控中心分析称，目前中国处于H7N9疫情高发季节，南方多个省份持续出现H7N9病例报告。北京市虽然自2005年以来已经出台关闭活禽市场的相关条例，但仍存在小规模的非法活禽交易的活动，在一些城乡结合部和农村地区仍然存在散在活禽贩卖销售及私自宰杀的情况，并存在外省市输入活禽情况。

因此，不排除北京居民感染H7N9病毒的可能。特别是与禽密切接触的人员风险更大。此外，北京医疗资源丰富，外地病例到北京就诊的人数庞大，不排除外地输入性病例到北京医疗机构就诊而被确诊的可能。

2017年2月11日，北京市报告一例输入性H7N9病例，该患者也是北京市今年发现的首例H7N9病例。