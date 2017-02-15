两岸经贸交流人次缩减25% 比观光还严重

（联合早报网讯）台湾陆委会今年1月出版最新一期两岸经济统计月报指出，2016年1月到11月间，两岸经贸交流为20.5 万人次，较上年同期减少24.8%，观光活动为257.5 万人次，较上年同期减少16.1%。两岸经贸交流缩减程度比观光还剧烈，几乎缩减近四分之一。

台湾联合报报道，月报指出，2003年起中国大陆人民来台观光人数开始超过经贸活动人数。依据台湾移民署统计，2016 年1月到11月中国大陆人民来台总人数为325.7 万人次，较上年同期减少14.8%。其中经贸交流为20.5 万人次，较上年同期减少24.8%，观光活动为257.5万人次，较上年同期减少16.1%。

月报中也分析了台商赴中国大陆投资概况，依据台湾经济部投资审议委员会统计，去年1到11月台商对中国大陆经核准投资件数为280件，较上年同期减少26.7%，总核准金额为88.5亿美元，较上年同期减少10.5%。而台商投资主要集中在江苏省、河南省、上海市、广东省等地区，投资金额依序为26.9亿美元（占总金额30.4%）、16.4 美元（占总金额18.6%）、10.9亿美元（占总金额12.3%）、9.3 亿美元（占总金额10.5%）。

月报中说，2016年1月到11月台湾核准对外投资（含对中国大陆投资及补办）件数共计745件，金额为201.1亿美元，其中核准赴大陆投资金额为88.5亿美元，占台湾核准对外投资总额44.0%，位居第一位。

而累计自1991年至2016年11月底止，台商对大陆投资总核准件数4万1966 件，总核准金额达1637.8 亿美元，占台湾核准对外投资总额的60.1%，位居第一位。