浩鼎案开庭 翁启惠：逃亡等于人格自杀

（联合早报网讯）台湾中央研究院前院长翁启惠、浩鼎公司董事长张念慈涉嫌贪污、内线交易，遭士林地检署起诉，法院今天（15日）第一次开庭，针对是否继续境管，或其他强制处份，检察官与律师展开激烈攻防。翁启惠表示，他绝无不法，检察官对他有所“误解”，每次开庭都会出席捍卫自己的清白，洗刷污点，逃亡等于“人格自杀”。

据中时电子报报道，针对犯罪嫌疑重大，翁启惠提出辩解，称他除了院长身份以外，也是创作人，研发成果与院长身份无关，而且他也是浩鼎母公司的原始股东，自然持有公司股票，没有利益回避的问题。

检方指控2011年9月底，张念慈的电子邮件显示，他用1500张“期约”行贿；翁则称案发前从不知情，而张念慈则说，以两人认识30年以上，不需要以此作为贿络。检察官起诉第二部分，则是翁的女儿持有3000张股票，是张念慈帮翁启惠向润泰集团尹衍樑借款9300万新台币，股价上涨后卖出并还款给尹，属于“收受贿络”，但翁则说是“自有资金”，借款已经全部付清。

翁启惠说，他身为国际人士，在国际学术界享有地位，学生遍布全球，虽然有美国国籍、置产，子女也在美国生活，但都不可能逃亡。检方主张，浩鼎案举国关注，若是发生逃亡，会引发国人对司法不信任。但翁回应，检方起诉让他感到“震惊”与“愤怒”，未来一定会出庭捍卫自己的清白，一但逃亡会让他在全世界没有立足之地，希望能解除境管，让他能参加今年3月、4月在日本的化学会议，为台湾的争取国际地位。

开庭将近三小时，张的辩护律师说，如果逃亡就代表检方大胜利，合议庭裁定候核办。