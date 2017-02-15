中国环保部长首次带队督查18城空气

（联合早报网讯）中国环境保护部日前发布消息指，环保部15日起将赴北京、天津、河北、山西、山东、河南六省（市）开展2017年度第一季度空气质量专项督查。据了解，此次督查将首次由环保部部长陈吉宁亲自带队，另外四位副部长也会一同带队，督查将采取督查组进驻地方的形式，为期一个月。

新京报15日报道，环保部相关负责人表示，此次专项督查对象为京津冀及周边地区2+16市，其中“2”指北京、天津，16市包括河北石家庄、廊坊、保定、山西太原、临汾等。北京青年报15日报道，督查时间为2月15日至3月15日。

此次专项督查将分成54个小组同步开展督查工作，涉及督查人员260余人。督查过程中将采取专题部署、部长巡查、走访问询、现场抽查等方式开展。

督查重点是各级党委、政府及其有关部门责任落实情况，重污染天气应急预案落实情况，燃煤锅炉清理淘汰工作进展及在用锅炉分布情况，“散乱污”企业依法治理情况等。

据了解，和中央环保督查类似，此次专项督查组也是以“督政”为主导，督政与督企相结合。对于大气污染防治工作整体推进不力、责任落实不到位且大气污染问题十分突出的城市，将采取公开约谈，并视情况同步采取区域限批等措施。

由环保部部长亲自带队督查是否多见？中国国家城市环境污染控制技术研究中心研究员彭应登指出，环保部到地方督查，一般最高规格就是由副部长带队，由部长亲自带队进行专项督查，应该尚属首次。

除了此次带队到地方督查，作为环保部长，陈吉宁还曾参加过河北省环保大会，这同样是“非常少见”的。环保部一位官员曾分析指，环保部长出席一个省的环保工作会议，这是非常罕见的，“这既说明河北的环境污染形势很严峻，也说明中央对河北环保整改非常重视”。

为何要针对一季度空气质量开展专项督查？彭应登表示，采暖季（跨四季度和一季度）一直是京津冀及周边地区空气重污染的高发期，特别是12月和1月。