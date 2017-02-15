东航一航班紧急迫降俄罗斯

（联合早报网讯）中国东方航空公司伦敦至上海的航班空客A330-300，于当地时间15日约11时在俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克附近的叶梅利亚诺夫国际机场实施了紧急迫降。目前，故障原因不明。东航工作人员指，迫降是因为该飞机在飞行过程中发现右发动机推力不稳定。

中国新闻网引述俄卫星网报道，叶梅利亚诺夫国际机场发言人列奥卡季娅·马特维耶娃表示：“中国东方航空公司的飞机于当地时间约11时，在机场顺利降落。目前我们的技术人员将对它进行检查。该飞机上载有186名乘客和17名机组人员。所有乘客将被安置在中转区。目前尚不清楚检查需要多长时间。”她还指，故障的确切原因暂未知晓。

澎湃新闻报道，通过查询得知，这架航班号为MU552的东航航班是当地时间14日晚21时02分从英国伦敦希思罗国际机场起飞的，原定于15日下午16时30分降落在中国上海浦东国际机场。

东航相关工作人员表示，该航班飞机在飞行过程中发现右发动机推力不稳定，正好当时附近有合适的可着陆机场，机组人员随即通知总部，按标准程序降落。航班安全降落后，东航立即启动应急程序，积极调配运力安排好旅客的后续行程。

有消息人士透露，本月13日这架飞机因右发动机故障更换了EEC（发动机电子控制部件），维修后试发正常。

这趟航班上的一名旅客表示，空姐通过机上广播告知旅客，东航将从上海重新派出一架客机前往当地，接载该航班上的旅客继续飞往上海。

爱飞行俱乐部总裁、资深机长陈建国表示，即使右发动机推力存在故障，对于双发飞机来说，单发以后，理论上飞到任何时候，飞机都是安全的。但是从运行的角度来说，出于安全规则的考虑，飞机需要就近在合适机场着陆。