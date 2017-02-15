广东东莞“万人宴”筵开2100多席

（联合早报网讯）广东东莞麻涌镇大步村“万人围宴”今天（15日）晚上在麻涌镇大步体育公园举行，大步村筵开2100多席，2万多人赴宴。

据中新社报道，东莞麻涌镇15日举行2017年大步巡游活动，保护、传承“大步巡游”这一非物质文化遗产，弘扬优秀的传统文化。大步巡游活动当天晚上的聚餐，是每年都得举行的一项内容。

据介绍，这项聚餐传统源自古代军队屯田时集体用餐、互相招呼的习惯，后又与“大步巡游”这一民俗结合，逐渐演变成由村民自发组织的联络亲朋好友、同宗同族与友好村等感情的一项重要活动，规模也越来越大。大步村民每年都会在巡游当晚宴请各方亲朋好友同享美味、叙情谊。

据悉，“大步巡游”活动前，好客的村民早早地向亲朋好友发出了邀请，邀请客人到大步聚餐；而随着麻涌环境的不断改善，以及旅游资源的日渐丰富，越来越多市民对“万人宴”产生浓厚兴趣，通过各种途径希望成为座上宾。因此，近年，“万人宴”的参加人数连创新高。

今年的聚餐在大步体育公园举行，场面极为壮观，2100多席座无虚席，2万多人济济一堂，品尝各种现炒现做的佳肴。为了让宾客吃得尽兴、吃得开心，菜式也十分丰富，鸡、鸭、鱼、肉、虾通通少不了，光是做菜的材料就超过1万2600公斤，厨师加工作人员超过800人。

麻涌镇大步村彭坊坊长赵炳祥说，现在“大步巡游”影响力越来越大，加上今年又增加了嘉年华活动，慕名而来的亲戚朋友越来越多。

赵炳祥透露，去年万人宴开了800席，今年本打算做1800席，但大家热情高涨，最终增加至2100多席。“还有很多乡亲不断向我们订酒席，我们实在没地方添加安排了，大家明年请早吧。”