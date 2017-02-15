南京青岛跻身中国“万亿GDP俱乐部”

（联合早报网讯）要想一窥中国经济的变化，不妨看看两座刚刚跻身国内1万亿元人民币俱乐部的城市——江苏省省会南京和港口城市青岛。

彭博社报道称，中国力促服务与消费对经济活动的贡献，并减少高耗能的传统工业活动，这些政策令这两座城市受益。南京与青岛去年GDP均超过1万亿元人民币（1460亿美元），令GDP达到这个水平的城市数量增至12座。据彭博计算，2016年这12座城市合计GDP占到全国GDP的四分之一以上，超过了整个法国2.4万亿美元的GDP。

上述变化是中国这个新兴国家的一个缩影。服务业在2015年首次占据当年GDP的逾半壁江山，并在去年占比达到51.6%。2016年全年南京服务业增长10%，占该市GDP总量的58.4%。据南京统计局数据，互联网企业、创意产业、软件、技术服务以及旅游业是GDP增长的主要推动力。

青岛的局面也如出一辙，诸如医药和电信设备的高科技制造业，以及快递业和电子商务都在蓬勃发展。服务业增长9.2%，占该市GDP的54.7%。据官方数据，两座城市的消费也欣欣向荣，零售销售增速均超10%。

而其他一些早已拥抱新经济的城市正在加倍努力。以广东省深圳市这个蓬勃发展的创新中心为例，受益于快速增长的高科技行业和服务业，其去年与省会城市广州的GDP之差已缩窄至118亿元人民币。

但这种转型远谈不上整齐划一。分别名列全国第五和第六的重庆和天津就继续依赖政府主导的投资。受基础设施投资提振，重庆去年的实际GDP增长了10.2%。

彭博行业研究驻北京的经济学家万千表示，万亿GDP俱乐部里的多数城市都找到了新的增长引擎，天津和重庆的突出表现则在很大程度上受益于巨量的政府主导的投资；但对于其他多数城市来说，随着刺激政策的兴奋剂效应消退，它们需要向更可持续、更具韧性的增长模式转型。