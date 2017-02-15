港立法会为施政报告致谢议案展开三天辩论

（联合早报网讯）香港立法会今天（15日）起一连三日辩论《施政报告》致谢动议，但泛民议员表明反对致谢，批评该报告是“行之歪道，变中求骗”，也是特首梁振英的“跛脚鸭自传”。

提出动议的内务委员会主席李慧琼慨叹过去两年，香港社会撕裂，议会未能重回正轨，内耗已令香港输掉很多时间，期望行政立法机关改善紧张关系，多做实事，以香港整体利益为重，求同存异，扩大合作空间。

她说，虽然梁振英任期只剩半年，但《施政报告》并没放软手脚，提出多达182项新措施，篇幅是回归以来最长、最有作为及最有担当的报告，希望下任特首要继续有担当。

表明反对致谢议案的公民党议员杨岳桥，批评梁振英最后一份《施政报告》为自己歌功颂德，继续以斗争风格施政，漠视社会撕裂。他还指出，香港面对金融竞争力下降，初创企业需拆墙松绑，但港府视而不见。

资讯科技界议员莫乃光也指出，《施政报告》如同“等收工”（等待下班），但经济和科技的发展不可以等，情况令人忧虑。他认为港府在创科方面应起带头作用，但不是只在兴建科技园。

民主党议员胡志伟批评梁振英的管治手法为香港带来难以弥补的裂痕，欠港人一句道歉，对此表示极度愤怒和遗憾。他形容《施政报告》只是梁振英为自己打圆场、隐恶扬善的“炒冷饭”（无新意）报告。

另一方面，立法会工务小组委员会审议涉及9400多个项目、共124亿港元（22.7亿新元）的基本工程储备基金拨款，当中涉及横洲第一期发展，及东大屿人工岛等较争议项目。

多名泛民议员不满港府将所有项目捆绑，在会上多次提出休会，但遭否决；而建制派就促请主席“剪布”。

工务小组委员会主席卢伟国指出，各议员已就拨款讨论逾五个小时，不能无休止讨论，周六（18日）将加开八小时特别会议，由于已给予足够时间，希望泛民议员认真分析，周六表决。

发展局长马绍祥则称，若4月1日前有关拨款不获通过，正在进行的工程可能要停工，无法展开新工程，其中包括学校、斜坡维修等，或会影响中小企生计。