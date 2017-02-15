蔡英挺朱福熙两上将 据传已落马

（联合早报网讯）中国军事科学院院长蔡英挺上将和西部战区政委朱福熙上将近期去向不明，香港媒体报道说，他们已被免职，正接受官方调查。

据香港《星岛日报》昨天（14日）报道，军事科学院院长一职已由中央军委训练管理部原部长郑和中将接任。而蔡英挺落马的消息，已在其家乡福建泉州传开。

《四川日报》上月在一则报道中证实，中部战区陆军原政委吴社洲中将已接替朱福熙出任西部战区政委。但报道没有提及朱福熙的去向。

《星岛日报》报道说，朱福熙已经被中央军委纪委扣查。朱福熙曾长期在解放军原总政治部工作，担任过总政治部秘书长，而总政长期由中央军委原副主席徐才厚领导。徐才厚和另一名中央军委原副主席郭伯雄在中共十八大后先后落马。解放军至今仍将全面肃清郭徐遗毒作为重要工作。

官媒《解放军报》今天报道，各部队结合正在开展的全面彻底肃清郭伯雄、徐才厚流毒影响，扎实做好思想清理和组织清理工作，认真学习中共总书记、中央军委主席习近平的重要讲话精神。这表明，军方对郭徐余党的组织清理工作仍在进行。

今年63岁的蔡英挺和62岁的朱福熙都没有到军队大区正职将领的退休年龄。蔡英挺更一度被视为军方新一代领军人物。

蔡英挺曾长期在原南京军区服役，担任过中央军委原副主席张万年的秘书、军委办公厅副主任等职，2013年晋升上将军衔，是当时解放军最年轻的上将。加上习近平在主政福建、浙江和上海时，与原南京军区的高级将领多有联系，蔡英挺被认为是下一届中央军委副主席的有力竞争者。

但在去年解放军七大军区改为五大战区的变动中，蔡英挺被任命为军事科学院院长，仕途明显受挫。今年春节前，外界又传出他被免去院长职务的消息，去向一时成谜。

如果外界有关蔡英挺、朱福熙被查的消息属实，意味着继武警原司令员王建平上将之后，解放军又有两名现役上将落马，也意味着中国高层一方面大力推动军队改革，一方面继续在军中强力“打虎”。

《解放军报》今天说，习近平2月13日在省部级专题研讨班开班式上的讲话在全军和武警部队引起强烈反响，各级领导干部纷纷表示坚决维护核心，推进全面从严治党。战略支援部队某部、青岛警备区、北部战区陆军某舟桥团领导谈到，郭伯雄、徐才厚严重违纪违法案件，不仅暴露出他们在经济上存在严重问题，而且暴露出他们在政治上也存在严重问题，教训十分深刻。

另据原南京军区下属的《人民前线》报道，2015年1月16日下午，南京军区司令员蔡英挺以“深刻反思徐才厚案件惨痛教训，彻底肃清徐才厚案件恶劣影响”为题作了辅导讲话。

蔡英挺在辅导讲话中说，在反思徐才厚案件的教训中发现，其所作所为与中国历史上的庆父、赵高、董卓、李林甫、蔡京、秦桧、严嵩、魏忠贤、和珅等“十大奸臣”有惊人的相似之处，即“奸”，无德无品、大奸似忠；“贪”，贪得无厌、贪赃枉法；“霸”，无法无天、专横霸道；“假”，口是心非、“两面人”；“私”，结党营私、搞山头。

不过，网络上有文章认为，蔡英挺对徐才厚的批判有些夸张，甚至有落井下石之嫌。