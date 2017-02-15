张志军：大陆将继续为台商台企提供便利

（联合早报网讯）全国台湾同胞投资企业联谊会今天（15日）在北京举办新春联谊活动，中共中央台办、国务院台办主任张志军出席并致辞。

据新华社报道，张志军首先向全国台企联及大陆台商致以新春祝福。他表示，过去一年，全国台企联旗帜鲜明地坚持“九二共识”、反对“台独”，为大陆各地的经济社会发展，为台湾青年在大陆实习就业创业，为促进两岸经济社会融合，为维护两岸关系和平发展大局作出了积极贡献。

张志军指出，2017年两岸关系和台海局势更加复杂严峻。大陆将毫不动摇地坚持“九二共识”政治基础，坚决反对和遏制“台独”，维护和继续推进两岸关系和平发展，不断增进两岸同胞亲情和福祉。

他强调，大陆一直高度重视并积极创造条件支持台商台企在大陆持续发展。2017年是大陆实施“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年。希望广大台商坚定信心、发挥优势、抓住机遇、开拓进取，力争取得更大发展。

大陆将一如既往地为广大台湾同胞办实事、做好事，切实维护其合法权益，研究出台便利台湾同胞在大陆学习、就业、创业、生活的政策措施，不断优化台资企业经营环境，为其在大陆持续健康发展创造更好条件，提供更多便利。

张志军希望全国台企联团结广大台商，把握好发展方向，凝心聚力，加强服务，积极发挥桥梁纽带作用，为服务广大台商台企、促进两岸经济社会融合发展和中华民族伟大复兴作出新的贡献。

海峡两岸关系协会会长陈德铭出席新春联谊活动。国家发展改革委、商务部、税务总局、证监会等有关部门司局负责人就大陆相关政策作了介绍。