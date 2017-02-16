大陆台商北京新春联谊 称“吃了定心丸”

（联合早报网讯）全国台企联15日在北京举行新春联谊活动，来自各地的约170位台商，与中国国务院台办主任张志军、海协会会长陈德铭，以及相关部门负责人欢聚一堂。许多台商表示，对于企业在大陆发展“吃了定心丸”，对扎根大陆很有信心。

中新社报道，当天下午举行的“经济政策说明会”上，相关部委司局负责人向与会台商介绍了相关领域的经济政策法规，并就台商关切的问题进行了现场答复。

国家发展改革委西部司副司长陈时儆介绍了“一带一路”战略实施和区域发展战略政策举措。他表示，大陆支持台商发展的政策是一贯的，希望台商能够抓住机遇，发挥优势，找准定位，积极参与“一带一路”建设，共享发展成果。

商务部外资司巡视员高尚德着重介绍了大陆的自贸区政策，对于扩大对外开放积极利用外资的政策进行解读。他欢迎有先进技术和优良管理经验的台商到自贸区发展，加大合作力度。

报道称，随着事业的发展壮大，许多台资企业对于在大陆上市的意向颇高。针对这一需求，证监会发行部副主任李应庆详细介绍了企业在大陆证券市场发行上市的主要条件和流程，并提示了台资企业需要特别注意的一些问题。国家税务总局相关负责人也在会上对于台商普遍关心的税务问题，一一进行了解答。

在随后举行的联谊活动上，张志军致辞表示，大陆将一如既往为广大台商台企在大陆持续发展提供便利。

全国台企联会长王屏生说，“这次台商又吃了一颗定心丸”，尽管台湾当局拒不承认“九二共识”，但台商在大陆的经营仍备受呵护，可以继续放心地扎根大陆发展。但两岸关系陷入僵局，对于台湾本身的经济发展非常不利，这样的恶果要让台湾老百姓去承受，太不公平。

全国台企联常务副会长叶惠德则说，张志军不是第一次给台商吃定心丸了，他多次向台商承诺将保障台商在大陆的投资权益，重视台商遇到的经营困难，还为台商寻求了很多投资机会。

叶惠德说，这次联谊活动场面热烈，各地台商都积极参与。在这次的经济政策说明会上，大家也看到了更多的商机。

全国台企联荣誉会长丁鲲华表示，对于台商银行、台企上市以及台胞享受国民待遇等问题的解决非常期待，希望在国台办的支持下，能够尽快落实。台商应抓住大陆发展的契机，发挥强项，转型升级，只要坚持下来，都能够发展得很不错。

全国台企联荣誉会长郭山辉说，此次张主任再次表达对台商在大陆发展的重视，现在一些在大陆发展遇到困境的台商要有信心，多思考，在挑战中看到机会，从困境中走出一条新的路。而“九二共识”是两岸合作的政治基础，两岸关系和平发展，也是台商共同期待的。