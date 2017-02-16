曾钰成质疑林郑“新”政纲：今日的娥打倒昨日的娥？

（联合早报网讯）香港立法会前主席曾钰成表示，行政长官参选人林郑月娥已发表的竞选承诺都标榜“新”，显然看到市民对现届政府的施政不满，希望换届带来转变，但他质疑林郑参选前位居政务司长，是管治团队的第二把手，“一位‘好打得’的政务司司长，对政府的管治方式和风格，不可能没有影响吧”。

香港明报网报道，曾钰成在《am730》的专栏文章以《今日的娥》为题指出，政府推行多项公共政策，政务司长不会没有发言权，如林郑现在公开批评教育政策“在理念及执行方面均出现问题”，“但教育局是政务司辖下的政策局，林郑现在说的‘问题’，她做教育局局长的上司时有察觉到吗？有指出过吗？”他还说，林郑在上任开始时有“奶妈”之称，正是因教育局长吴克俭要出来解释备受争议的教育政策时，都由她撑场，“如果‘奶妈’对教育政策提出什么意见，局长敢不听从？”

他还举例指出，林郑月娥提出“置业新希望”，但地荒屋缺的问题，是上届政府留下来，而“上届政府的发展局局长，叫林郑月娥”。

曾钰成表示，当另一位参选人、前财政司长曾俊华在其政纲提出税务改革方案时，林郑问为什么曾俊华管财政时没有推行那些改革，“对于林郑的‘新’政纲，人们也会问：是不是今日的娥要打倒昨日的娥？”