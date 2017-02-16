蔡英文3月掌文化总会 续推两岸交流？

（联合早报网讯）台湾中华文化总会交接多次引发风波，昨天（15日）下午顺利举行临时执委会，快速通过台湾总统蔡英文、副总统陈建仁及文化部长郑丽君等共258位新会员的入会案。台湾联合报报道，文化总会将于15天后召开会员大会，蔡英文可望于3月初正式接任会长，她的核心幕僚林锦昌也可望接任秘书长。

报道指，由于从去年520蔡英文上台后，两岸官方交流中断，蔡政府是否藉文化总会推动文化议题，扮演两岸交流管道，引发外界揣测。不过，党政高层表示，文化总会到底是加重本土文化，或是推动两岸文化交流，要看未来正式运作而定。

台湾总统府则表示，期待未来在全体会员共同努力下，继续协助政府与民间合作，推动各项文化发展与交流。

去年政党轮替后，中华文化总会就为了是“公产”或“私产”争议不休，执委谘委会议一直开不成，台总统府与原任会长刘兆玄也隔空互批，总统府不满刘兆玄不愿依惯例交接会务，多次提醒相关人员“要严守分际，尽速并负责任完成交接程序，确保国家资源不会沦为私有”。总统府发言人黄重谚一度引用刘兆玄的笔名，直批“不是叫做上官鼎就叫做文化人”，刘兆玄随后于去年11月请辞。

昨天文化总会终于顺利举行临时执委会，并依惯例完成新会员入会案，会议由代会长刘吉人担任主席，会议结束后，刘吉人随即请辞代会长，执委互推身兼执行委员的金仁宝集团董事长许胜雄担任召集人，下次会议将由许胜雄主持。

据了解，总统府代理秘书长刘建忻曾邀请王金平担任下次会员大会代理主席，但王金平婉拒，希望“另寻他人，圆满就好”。马英九政府时期的政务官昨天无人到场，包括前阁揆江宜桦及毛治国等人均未出席。