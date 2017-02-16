香港连续23年获评全球最自由经济体

（联合早报网讯）香港连续第23年获传统基金会（The Heritage Foundation）评为全球最自由的经济体，得分较上一份报告为高。新加坡排名第二，新西兰第三。

路透社报道，传统基金会发表的2017年《经济自由度指数》报告指出，香港今年的总分为89.8分（100分为满分），较去年上升1.2分，与第二位新加坡（88.6）的差距由去年的0.8分拉大至1.2分。第三位的新西兰得分83.7，按年上升2.1分。中国排名为111位，比去年上升33位，得分57.4分。

香港财政司司长陈茂波欢迎传统基金会连续23年评选香港为全球最自由的经济体。他说，＂政府会致力维持良好的营商环境、自由开放的贸易、低税率及简单税制和法治及司法独立。同时，政府亦会继续加强金融基建和与主要贸易伙伴建立更紧密的经济合作等，以巩固香港作为国际城市的领先优势。＂

在《经济自由度指数》报告的12项评估因素当中，香港在其中八项取得90分或以上，并在＂财政健康＂、＂贸易自由＂和＂金融自由＂方面，获传统基金会在180个经济体当中评选为全球首位。同时，传统基金会赞扬香港的司法制度优质、社会风气廉洁、监管制度高效，以及市场开放。

政府发言人补充说，虽然香港在报告中的表现有所改善，但政府十分清楚环球竞争激烈，而且区内经济发展迅速。自由市场原则是香港经济繁荣的基石，政府将继续奉行这些原则以维持香港的竞争力。

传统基金会的报告指出，香港的法律制度有效保障产权及有力支持法治。此外，香港有效的监管制度及对外商业开放为企业活动带来有力支持。香港与中国通过更紧密的金融及其他非经济联谊会，两地互动愈加密切，令香港仍为中国进出口的最重要中转站。