杨苏棣：美在台协会新馆是美对台承诺的象征

（联合早报网讯）美国在台协会（AIT）台北办事处内湖金湖馆新馆将于今年完工，AIT台北办事处前处长杨苏棣15日在华府表示，AIT新馆是美国对台湾友人承诺的象征；他并说，新馆在今年落成启用后，美方将派陆战队驻守负责安全维护。

台湾联合报报道，杨苏棣在华府智库“全球台湾研究中心”一场论坛致词时表示，他在AIT任内强力推动要有陆战队驻守负责安全维护。

杨苏棣还说，设计AIT新馆时，确保为“我们的人”打造一个非常好的陆战队之家（marine house）；这不仅是美国派驻台湾人员应得到的对待，走遍美国在世界各国的外交馆舍，都有这个设施，这是社交中心，台北也会有。

国民党立委江启臣在华府受访表示，美方有派不穿军服的武官到AIT，若杨苏棣所指是未来将派着军服的陆战队驻守AIT新馆，则是重大改变，但他未听说此事，且应以美方说法为主。



关于美国是否派陆战队驻守AIT新馆，美国国务院官员到截稿时尚未回应。

AIT迁建内湖新馆后，多次传出未来将由美军陆战队驻守；2008年有外媒报道，美国国务院在台北英文报纸《台北时报》刊登广告，招揽承包商在AIT台北办事处新址兴建营房，还指将供陆战队卫兵居住，当时的美国国务院副发言人凯西指出，美国没有任何派遣陆战队员驻守的计划。

去年也有记者询问AIT台北办事处长梅健华，新馆是否将配置美军现役人员维安？梅建华当时仅模糊称由于台美两国现在有免签措施，原有人力规划将作调整，仍在规划中。