浙江破获假化妆品案 假兰蔻等按正品估值超8亿

（联合早报网讯）浙江近日破获一起跨省生产、销售假冒化妆品大案，查获的都是安利、兰蔻、雅诗兰黛、香奈儿、迪奥等世界大牌，按正品估值超过8亿（人民币，下同）。

浙江在线报道，目前警方共抓获李某、张某等15名犯罪嫌疑人，已移送检察机关审查13名。

去年2月初，椒江的王小姐在网上低价购买了一批安利产品，包括沐浴露洗发水等。用惯了正规安利产品的王小姐发现，尽管这些沐浴露和洗发水在外观以及香味上几乎挑不出毛病，但总感觉没有以前那么舒服好用。王小姐怀疑这些网购的产品可能有猫腻，于是将自己的疑虑向当地警方反馈。

接到举报后，民警通过网络信息发现，李某、柯某等人在椒江区通过淘宝店铺销售假冒“安利”品牌的产品，数额较大。为此，椒江区公安分局成立专案组进行深入侦查。

2016年3月15日，专案组在椒江区东环大道某大厦里抓获涉嫌生产、销售伪劣产品的犯罪嫌疑人柯某、李某等4人，并在该售假窝点附近的两个仓库内查获假冒“amway安利”的产品一百多箱，价值近20万元。后来，该团伙另一成员王某主动投案自首。

同时，专案组另一组成员联合市公安局食品药品环境犯罪侦查支队，在温州市区百里东路抓获另一涉嫌生产、销售伪劣产品的嫌疑人李某。

据了解，李某团伙在2015年7月至2016年3月15日期间在淘宝网上销售假冒的安利系列日用品，货源来自温州李某某、哈尔滨张某和河南的段某。其销售方式一般为淘宝上拍来货品直接转卖下家。

据河南省平顶山的犯罪嫌疑人段某交代，他们自己及线下在网上开设的网店至少有七八个，通过虚假刷单，提高店铺信誉度，迎来不少“捡便宜”的客户。

段某表示，“大多顾客买了我们的商品后，发现不了有啥异样，有些比较细心的顾客发现产品有问题后，会跟我们理论，这种情况，我们马上同意给他们全额退款。”段某称，不少顾客拿到退回的钱后，一般都不再发难，甚至还会依旧给好评。

当然也有不少顾客“不好对付”，给他们打了差评和投诉，段某等人的网店也有过多次被平台封号的经历。不过当网店被封号，他们马上又重开一个。

段某承认，自己在平顶山拥有很大的生产和销售的地下工厂，品牌涉及很广，香奈儿、兰蔻、雅诗兰黛等大品牌，他一个都没放过。

对于假冒名品化妆品的加工，段某称，他们进购制作化妆品的原材料，并按照配方将它们配兑起来，然后装进从广东这边收购来的包装，再批发给批发商销售。段某透露，成本只有几块十几块钱的一瓶假冒化妆品，在网上可卖出十倍甚至数十倍的价格。

报道指，用手机扫冒牌货外包装上面的二维码时，还能显示出产品的正规介绍和价格。“这一点非常具有混淆性，不少消费者觉得二维码能查到肯定是正品，事实上，这些二维码都是复制了正品的二维码，所以显示出来的信息自然是真的。”

办案民警称，在调查过程中，他们也有接触到部分受害人，这些受害人在使用了这些假冒化妆品后，有的也出现皮肤过敏甚至溃烂现象。