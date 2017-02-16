日媒指特朗普习近平通话前已告知台湾 台总统府不评论

（联合早报网讯）日本“产经新闻”引述“台湾高官”的谈话今天在头版报道，美国总统特朗普与中国大陆领导人习近平电话会谈前，有关一中议题的概要，“美方事前曾通知台湾”。对此，台湾总统府说，对于个别媒体的臆测，“我们没有评论”。

台湾中央社报道指，台湾总统府发言人黄重谚说，“有关美国总统与中国国家主席的越洋通话，我们的立场已经说明非常清楚，对于个别媒体的臆测，我们没有评论”。

不过，台湾总统府10日曾发表声明说，对于美国总统特朗普与中国大陆国家主席习近平进行越洋电话会谈，台美双方对此保持密切联系与沟通，并且维持很好的“零意外”作法。

当时，黄重谚说，美国是台湾在国际上最重要的盟友，台湾清楚了解美国政府高度重视东亚地区的和平稳定，包括持续而良好的台美关系、稳定的东亚区域局势，对于美国的利益至关重要。台湾作为国际社会的一员，也会持续与美方发展更为坚实的合作关系，共同为区域的和平稳定与福祉贡献力量。

黄重谚当时也表示，台湾的核心利益，就是确保国家自由民主的永续，确保台湾在国际社会的积极参与和区域的和平稳定，而维持良好的台美与两岸关系都符合国家的利益，也对区域的和平稳定相当关键，都是政府必须要努力的目标。而对于近日以来包括国务卿在内，美国政府多次重申对台湾的支持与对台湾关系法的承诺，“我们也表示感谢”。