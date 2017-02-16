防禽流感 全台家禽拟禁宰禁运四天

（联合早报网讯）应对禽流感疫情，台湾农委会初步规划从明天起，全台实施家禽禁宰禁运措施，逼迫业者通报，也避免疫情的传播，预计禁宰禁运四天，今天中午台湾防检局正与家禽产业界沟通，事先做好产业可能的冲击因应，详细禁运内容稍晚防检局将正式对外公布。

台湾联合报报道，台湾农委会防检局表示，台湾已有六个H5N6高病原禽流感的确定案例，加上天气越来越暖，原本判定可以逐渐脱离禽流感威胁，但云林、嘉义、南投、彰化、高雄都有通报案例，今天会确定是否为会禽传人的H5N6高病原禽流感，显示各地都有发现疫情，因此农委会听从学者专家建议，决定实施禁宰禁运防治禽流感。

台湾防检局表示，禁宰禁运除了逼迫染病的养禽业者非通报不可、逼出疫情外，养禽业者、运输业者、屠宰场等场域，必须全面消毒外；还会面临业者家禽越养越大，超出屠宰规格，以及屠宰场去化量能问题，且禁运即间，消费端是否会造成抢购，影响的产销秩序，对产业冲击不小；由于韩国禁运也只禁止移动三天，因此台湾初步的措施，将首先禁运四天，再看疫情的状况讨论是否延长。

至于农委会昨日决议，即日起将全面征召兽医师，协助进行禽场访视。台湾农委会防检局副局长施泰华表示，兽医确实不够，今天会要求地方防疫所开始盘点兽医人力，不仅现役的、民间的，就连退休兽医师都要征召来帮忙，希望能够尽量做守住疫情。