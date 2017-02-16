美陆战队驻守台北AIT 民进党：台美关系提升

（联合早报网讯）前美国在台协会台北办事处长杨苏棣透露，美国在台协会台北新址今年在内湖落成启用后，美方将派陆战队驻守；民进党立委兼国际事务部主任罗致政说，这是台美关系的提升。

据中央社报道，杨苏棣今天透露，美国在台协会台北新址今年在内湖落成启用后，美方将派陆战队驻守负责安全维护，这是美国对台湾朋友表达承诺的象征。

报道称，美国派陆战队站卫兵，保护海外使领馆安全，不过，台美断交后，AIT办公地点即无陆战队员驻守，美国也一再强调和台湾维持的是“非官方关系”、美国在台协会则是非营利性民间机构；而AIT内湖新址若真由美军陆战队驻守，形同美国将AIT台北办事处视同驻外使领馆，对美台关系具重大象征意义转变。

民进党立委兼国际事务部主任罗致政受访指出，如果美国有这个决定的话，象征与实质意义都很重大。

罗致政分析，这显示出一个长期稳固、成长中的台美关系；美国在AIT要选新址时已做了长期规划，美国要长期与台湾维持友好的关系，才会投注这么多资源，“（AIT的新址）几乎是与美国很多大使馆级层次一样大的使馆区了”。

至于美国的海军陆战队是否着军服，罗致政认为，着不着军服不重要，“军人就是军人”，重点是，到时候用什么方式维安，包括会不会有枪械等等，这些细节有待未来去谈；细节先不谈，但若美国有这个决定的话，“象征与实质意义都很重大”。

罗致政认为，台湾与美国的关系，最重要就是“政治上的决心”，如果双方有政治决心要提升两边关系的话，两边关系就有很多长期进展的可能性。