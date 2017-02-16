台政治人物声望民调 马英九赢蔡英文

（联合早报网讯）台湾TVBS民意调查中心今天（16日）公布最新政治人物声望民调，蔡英文排名跌至第11名，声望只剩下29％。马英九声望回升到33％排名第十名，超过蔡英文。蔡英文较去年选后63％的最高峰，大幅下滑34个百分点，同时不满意比例也上升至47％。林全声望27％排名12。前总统李登辉则吊车尾。

据中时电子报报道，第一名则为高雄市长陈菊，拥有62％。台南市长赖清德58％排名第二。陈菊声望虽由去年三月的73％，下滑11％，但排名回升至第一。而排名第二的台南市长赖清德，较去年台南震灾后76％的高峰，下滑18个百分点。陈菊、赖清德连任任期明年底都将届满，两人声望居前，未来动向值得关注。

桃园市长郑文灿与台北市长柯文哲并列第三，有50％声望支持度。郑文灿声望较去年微增2个百分点，柯文哲声望则较去年减少7个百分点。排名第5的台中市长林佳龙声望46％，与上次调查相当。

亲民党主席宋楚瑜排名第六，声望42％。新北市长朱立伦排名第七，声望为38％，较去年败选后的31％回升七个百分点。

负责年金改革的陈建仁，以36％的声望排名第八。苏嘉全排名第九，声望下滑至35％，较上次调查下滑九个百分点。

时代力量党主席黄国昌声望为24％，排名14，不满意比例为48％，也是本次调查政治人物中最高的，可能与近期争议事件，以及大绿小绿之间的路线争议有关。

TVBS民意调查中心是对15位政治人物，包含正副总统蔡英文、陈建仁、行政院长林全、六都市长、前总统及主要政党党主席做声望调查。本次调查是2月9日至14日晚间6点至10点所进行的调查，共接触1240位20岁以上台湾地区民众，成功访问有效样本872位。