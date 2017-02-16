七个月来首次 中国去年12月增持美国国债91亿美元

（联合早报网讯）美国财政部15日公布的数据显示，中国在连续六个月减持美国国债之后，于去年12月小幅增持了美国国债。

数据显示，去年12月中国增持了91亿美元（约129.15亿新元）美国国债，持有规模小幅上升至1.0584万亿美元，为去年5月以来首次增持。但去年全年减持美国国债的规模仍创历史最高纪录。

但据华尔街日报报道，上述数据令分析人士感到困惑，因为当时正值中国继续减持外汇储备以捍卫人民币汇率之际。2016年人民币兑美元累计下滑6.6%，仅12月份就贬值近1%。

1月份中国外汇储备跌至3万亿美元以下，为近六年来最低水平。

凯投宏观（Capital Economics）的中国经济学家Julian Evans-Pritchard称，考虑到12月份美元大幅走高，当月中国持有的美国国债规模没有出现下降不太符合常理，因为如果中国人需要大量的美元，那么央行需提供美元，而那意味着出售美国国债。

Evans-Pritchard 称，出现这种差异的一个原因是美国的数据并不能充分反映中国持有美国国债的全貌，有些可能是通过其他国家迂回持有。他预计中国60%到65%的外汇储备是美元，意味着中国所持美国国债接近1.7万亿美元。