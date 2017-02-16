香港连续23年获评全球最自由经济体 新加坡排第二

（联合早报网讯）香港连续23年被评选为全球最自由经济体。港府强调，自由市场原则是香港经济繁荣的基石，将继续奉行这些原则以维持香港的竞争力。

美国传统基金会今天（16日）发表的《2017年全球经济自由度指数》报告显示，香港今年的总分为89.8分（0至100分，100分为满分），在连续两年下跌后上升，较去年的报告高1.2分，并且远高于全球平均的60.9分。

新加坡今年继续排名第二，得分88.6，较去年上升0.8分。第三至第五位的依次为新西兰、瑞士及澳大利亚。

在报告的12项评估因素当中，香港在其中八项取得90分或以上的佳绩，并在“财政健康”、“贸易自由”和“金融自由”方面，获传统基金会在180个经济体当中评选为全球首位，当中“财政健康”更获得满分。

传统基金会在报告中称赞，香港展现高度经济适应力，继续是全球其中一个最具竞争力的金融及商业中心。

报告指出，香港法律能有效保障知识产权及有力支持法治；高透明度也支持政府诚信。另外，香港有效监管及对外开放支持创业活动；与中国大陆透过金融及其他非经济的联系，加强彼此的相互作用，香港仍是中国大陆进出口的主要中转站。

香港特区政府发言人指出，香港在报告中的表现有所改善，但政府十分清楚环球竞争激烈，自由市场原则是香港经济繁荣的基石，政府将继续奉行这些原则以维持香港的竞争力。

香港财政司司长陈茂波则表示，很高兴维护自由市场原则的坚持再次受到肯定，港府会致力维持良好的营商环境，自由开放的贸易，低税率及简单税制和法治及司法独立。

他表示，港府也会继续加强金融基建，并与主要贸易伙伴建立更紧密的经济合作等，以巩固香港作为国际城市的领先优势。

其余地区方面，台湾今年排名11，美国排名17，澳门排名32。至于中国大陆，则排名111，为“多数不自由（Mostly unfree）”的经济体，评分较去年上升5.4分，至57.4分。

传统基金会指出，中国的负债水平令长期风险增加。另外，中国国家主席习近平上台三年以来，经济改革未见有显著进展，国有企业依然操控经济。（戴庆成香港报道）