江苏一货船在印度被扣50天 目前仍无解决方案

（联合早报网讯）一艘中国货轮因船东公司拖欠油款，自去年12月起被扣留在印度霍尔迪亚港长达50天。目前船上物资紧缺，一部分船员因卫生状况恶劣开始生病。

这艘名叫UNION_DEMETER“联合狄米特号”的中国货轮船长戴小松说：“到今天为止，公司安排的伙食淡水柴油没有任何消息。”据了解，现在船上的蔬菜还有4到5天的量，淡水能用5到6天，柴油能坚持8天左右。

连同戴小松在内，“联合狄米特号”共有23名船员。“船员们普遍情绪消极，状况不太好。”戴小松说，船上生活必需品、药品十分紧缺，无奈之下，船员餐由三菜变为一菜，三餐也变为两餐。“整船现在蚊蝇泛滥，所在地区为登革热病高发区，部分船员出现拉肚子、低烧症状。”

戴小松说，2016年7月，该货轮从江苏南通港口出发，执行前往印度的国际远洋货运任务。2016年11月25日，货轮满载着货物，从埃及驶向印度。2016年12月14日抵达印度霍尔迪亚港外锚地，12月28日卸完货以后被当地扣押。公开信息显示，位于印度南部的霍尔迪亚港，距加尔各答50公里。

戴小松表示，因为船东——南京远浩船务公司的其它船只拖欠了国外油商的加油款，导致“联合狄米特号”受到牵连。船东公司去年12月宣布破产后，没有相应的负责人来指导此事，因而造成无法偿还相关费用。印度当地法院只好暂且扣押船只，等待问题解决。

根据国际惯例，每艘货轮必须保证至少50%的安全运营人员，如果无人轮换，不准予船员弃船离岗，造成船员无法离岗。

戴小松介绍，印度方面扣留船只，如果船员全部离开，就成为弃船。港口方面要求船上必须要有“最低配额人员”，所以他们只能随船待在霍尔迪亚港。

中国驻加尔各答总领馆13日回应称，总领馆一直在关注此事，积极推动国内相关部门尽快协调处理有关问题，让这些船员尽早踏上回家的路。

戴小松说，目前商议有两种方案，一种是由船东出面解决，将船员的工资偿付后，集体归国，2月14日是最后期限。另一种则是船东回避不出面的替代方案，即走国际航运法规途径，由保险公司来解决问题，但时间较为漫长。

但截至发稿为止，船东方面并没有出面解决此事。