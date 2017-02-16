台诈骗集团冒检察长 骗大陆女教授1800多万人民币

（联合早报网讯）41岁刘姓男子为首的台湾诈骗集团，日前假冒中国大陆最高检察长，诈骗中国大陆清华大学黄姓女教授人民币1800多万元（约373万新元），台中清水警分局15日拘提刘男等八人到案，依法送办。

联合新闻网报道，台中市清水警分局表示，54岁黄姓女子为大陆地区清华大学的教授，2016年7月遭假冒的陆方最高检察院检察长以微信实施电信诈骗人民币1800多万元。

警方指出，黄女部分遭骗资金在台湾ATM提款机取现，另发现部分款项以网路银行方式层层转帐，其使用的QQ帐号IP位址位于台湾。

警方表示，陆方依据“海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议”洽请台方追查诈骗集团成员，警方追查指出，发现刘男等八人共组的诈骗集团，以从事提供诈欺机房语音话务系统、第三方支付平台支付宝交易及外围收购、贩卖人头电话卡、个人资料为主要犯罪型态。

警方表示，犯桉期间，他们善用人头电话及大陆通讯软件QQ、Skype、微信等为主要联络工具，企图规避警方查缉。

警方15日兵分多路执行搜索，展开拘提行动，在台中西屯区一处办公大楼将刘男等八人查缉到桉，现场查获网路设备及地下汇兑电联软体等赃证物。讯后依诈欺罪嫌，移送台中地检署侦办，另持续扩大侦办中。