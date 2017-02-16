陆委会喊话大陆：勿将政治压力强加台商

（联合早报网讯）台湾行政院大陆委员会副主委兼发言人邱垂正今天（16日）表示，台商在中国大陆的发言处境为难，不会对个别人士发言表示意见，但希望大陆勿将政治压力强加在台商身上。

有媒体报道，大陆“全国台湾同胞投资企业联谊会”（台企联）会长王屏生昨天表示，台政府不承认“九二共识”使两岸的“现状”已经面目全非。邱垂正下午在例行记者会中，针对媒体记者相关提问作上述回应。

联合新闻网报道，邱垂正表示，台商在中国大陆的发言处境为难，陆委会不会对个别人士发言表示意见；但希望大陆方面勿将政治压力强加在台商身上，让台商能专注投资经营。

邱垂正也提到，海峡交流基金会举办的台商三节（春节、端午、秋节）联谊活动，表达政府对台商的关心，并藉此了解台商对政策的看法与遭遇的问题，加强沟通与协助解决，希望台商积极参加。

此外，中国大陆国务院台湾事务办公室主任张志军昨天出席台企联春节联谊时说，若台湾在下半年提出两岸新政策，关键是“政治基础”的问题，“政治基础解决好了”，才有双方能够接触的条件。

对此，邱垂正说，政府已多次重申在尊重1992年两岸会谈历史事实及既有政治基础上，推动两岸事务；呼吁中国大陆认真体会与看待台湾善意论述与作为，并务实做出正面回应。而未来蔡政府仍将致力拉近彼此认知与合作距离。