新疆和田举行反恐维稳誓师大会

（联合早报网讯）新疆维吾尔自治区和田市今天（16日）上午举行“扬威震慑 武装拉动”反恐维稳誓师大会，驻疆武警部队、公安特警、民兵等数千名官兵参加。

天山网报道，中共新疆自治区党委副书记、政法委书记朱海仑在会上指出：“近期，暴恐分子在我持续严打严防、高压震慑下穷途末路、狗急跳墙，给各族人民群众生命财产安全造成严重危害，再一次暴露其穷凶极恶、丧心病狂、灭绝人性的丑恶嘴脸和反人类、反社会、反文明的凶残本性。我们要以铁的意志、铁的手腕、铁的担当，枪上膛、刀出鞘，出重拳、下狠手，以凌厉攻势打掉敌人的垂死挣扎，歼灭敌人的残渣余孽，打出威风、打出正气、打出安宁！”

新疆近来暴恐事件不断。新疆和田地区皮山县本月14日晚发生持刀砍杀群众事件，造成十人受伤，其中五人伤重不治，三名暴徒则被警方当场击毙。

同属和田地区的墨玉县则在去年12月28日发生四名嫌犯驾车冲入县委大院，持砍刀袭击工作人员并引爆爆炸装置，造成一死三伤，嫌犯全部被警方当场击毙。

在墨玉县暴恐事件隔日，中共新疆自治区党委书记陈全国在全区维护稳定工作会议上，强调因失职渎职、玩忽职守导致稳定方面出现问题的，“无论哪个地方、哪个部门、哪个单位、哪一级干部，都要严肃追责”。

中央纪委监察部本月初公布有六名来自新疆和田地区公安系统的维族官员“涉嫌严重违纪”接受组织调查。

巧合的是，就在消息公布的几天前，陈全国曾严厉表示要“坚决有力地惩治腐败，严厉查处反分裂斗争中的‘两面派’‘两面人’”。