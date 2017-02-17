内地禽流感病例激增　港府：情况不寻常

（联合早报网讯）禽流感肆虐！据中国国家卫计委数据显示，内地于上周一至周日新增69宗病例，其中八人死亡。接近香港的珠海市亦“沦陷”，有内地传媒引述珠海市卫计局消息指，有两个批发市场验出有H7禽流感阳性样本，并已下令休市3日。香港卫生署卫生防护中心指，内地自去年入冬至今已录得逾四百宗人类感染H7N9个案，大幅高于上一冬季同期。

据星岛日报报道，据国家卫计委数据显示，内地于上周一至周日（6至12日）新增69宗病例，其中八人死亡。卫计委表示，H7N9病例多数散发在长三角和珠三角地区，而接触受感染禽鸟，或暴露于活禽经营市场，是人类感染的高危因素。

此外，有内地传媒引述珠海市卫计局消息指，市疾控中心于上周三（8日）从金湾区广安便民市场和斗门区白藤头水产批发市场采集的样本中，检测出对H7禽流感呈阳性，并下令从前日（十五日）起至今日休市三日，停止活禽交易、清空存栏和清洁消毒。前者阳性样本取自市场的土生三鸟档砧板和刀具，后者则采自市场一档口的禽类粪便和洗禽水。

香港卫生防护中心发言人指，内地人类感染H7N9个案由去年11月至今，已录得逾400宗；是次高峰期录得的个案，大幅高于上一冬季同期，情况并不寻常。此外，港澳台亦出现从广东传入的个案。

为加强香港防疫措施，港府前日召开跨部门会议并公布应对措施，包括在短期内引入街市环境样本的快速测试（PCR test），以及增加对本地农场的突击检查，又将抽取农场环境样本数量倍增。

至于台湾方面，台南市昨日再多四宗人类感染H5N6禽流感个案，累计全台多达九个地区爆发H5N6。农委会昨午宣布，今早零时起至下周五（24日）零时，全台禁宰及禁运家禽包含鹅、鸭和鸡7日。