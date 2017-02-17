学者：外资退出中国论武断 中国仍是全球投资热土

（联合早报网讯）中共党媒《人民日报》今天刊登了复旦大学世界经济研究所副所长、教授罗长远的署名文章，文章指出，“外资退出中国”的报道缺乏数据基础，中国仍然是全球投资的热土。

该文称，最近不时有媒体抛出“外资退出中国”的报道，引起广泛热议。但是，这些言论缺乏数据基础，与实际情况存在很大差距，不仅引起了不必要的误会，而且对中国市场运行和政策制定也造成了干扰。实际上，中国仍然是全球投资的热土。

文章写道，从外资构成看，占据主体地位的外商直接投资依然保持增长势头。从外资来源看，主要外资来源国家和地区依然保持对华投资热情。从全球直接投资流动看，中国依然是全球最受欢迎的投资目的地之一。

文章指出，中国经济发展进入新常态后，经济增长由要素驱动向创新驱动转变，对投资和出口的依赖程度逐步下降；产业结构加速转型升级，从传统制造业向高端制造业和现代服务业转变；相关政策支撑也在发生变化，特别是外资和外贸政策也有相应调整。在这一过程中，外资进入和退出都是正常的。中国经济质量不断提高，必定会带动外资结构发生相应改变；经济结构不断优化，外资流入不发生“腾挪”是不现实的。

文章写道，同时也应看到，世界经济仍然处于深度调整期，直接投资的空间分布将发生很大变化。在这一过程中，需要特别关注三方面因素：一是全球经济低迷在整体上对直接投资的流入和流出造成了负面冲击，这一冲击在短期内还无法完全消除；二是全球贸易保护主义有抬头的趋势，影响到直接投资在全球的流动；三是发达国家和发展中国家经济政策的不对称性发展，加剧了发达国家资本回流，压缩了发展中国家的外资利用空间。上述因素既不利于全球经济增长，又对中国引进外资和外贸发展提出了严峻挑战。中国应采取有效措施积极应对，在继续为外资企业营造良好发展环境的同时，积极参与全球经济治理，适应和引导好经济全球化，让经济全球化更好惠及每个国家、每个民族。