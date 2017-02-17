检察机关提前介入浙江山东两起医疗事故案

（联合早报网讯）记者今天从中国最高人民检察院获悉，浙江、山东两地检察机关已分别对目前备受社会关注的两起因违反操作规程致患者血液感染医疗事故案件提前介入调查、引导侦查取证。

据人民网报道，2017年2月，浙江省杭州市发生浙江省中医院主管技师赵某未严格执行操作规程，造成医源性艾滋病毒感染事件。2月8日，杭州市上城区公安分局对赵某立案侦查。现查明：赵某违反“一人一管一抛弃”操作规程，在操作中重复使用吸管造成交叉污染，导致患者感染艾滋病病毒，经检测确诊感染5例。案件发生后，上城区检察院提前介入该案，派员参与专案组会议，对侦查取证工作进行引导。目前，该案正在侦查中。

2017年1月16日，山东省青岛市城阳区人民医院一名常年在透析室阴性区域透析的患者金某，因出现肝功能损害症状，经检测乙肝病毒标志物显示其乙肝表面抗原阳性、乙肝核心抗体阳性。后城阳区人民医院将金某转入透析室阳性区域进行透析的同时，陆续对另外155名在该院透析的患者进行传染六项检测，又新发现8名乙肝表面抗原阳性患者。经卫生部门初步调查，这是一起因该院血液透析室违反操作规程导致的严重感染事件。该事件发生后，山东省检察院第一时间启动重大敏感案事件快速反应机制，指导青岛市检察院调查核实相关情况，引导公安机关展开初查等工作。

最高检侦查监督厅有关负责人表示，青岛和杭州2起医疗事故案事件性质恶劣，涉及受害人较多，社会影响较大，最高检会密切关注和跟踪掌握这两起案事件进展情况，加强办案指导，督促当地检察机关及时跟进案件，引导公安机关全面、客观收集、固定证据，做好协调对接，确保案件依法处理，最大限度保护人民群众的合法权益。