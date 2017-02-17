中国游客游韩国济州岛 机场变垃圾场

（联合早报网讯）韩国济州岛民众日前在面簿上传中国游客在济州国际机场乱丢垃圾的照片，并生气表示“清理垃圾的费用还不是要市民们承担，我真的认为有必要向他们收取入岛费”。

据环球日报引述韩国朝鲜日报报道，济州市民卢某12日在面簿发文称：“中国人疯狂地撕掉免税品的包装，清洁员们默默地把这些包装在一边堆成小山一样”。在写下这段文字的同时，卢某上传了济州机场国际线候机室里“彷佛垃圾场一般”的照片。报道说，垃圾主要是免税品的包装纸箱和塑料包装材料等。中国游客在候机室附近的免税品柜台领到商品，拆开包装拿出物品后，就直接把垃圾扔到候机室地上。这似乎是为了回国时减小免税品体积，躲避海关检查。

朝鲜日报称，据说当天国际线仅在候机室里就产生了能装满100多个100升容量垃圾袋的垃圾。中国游客离开后，三名环境美化员满头大汗地清理。此外，一些中国游客在大巴里也乱扔垃圾。

这则消息传到中国国内，在网上引起热议。有网友说，去年12月去的，确实是这样。有网友则质疑，这机场是为中国人建的吗？为啥言之凿凿说是中国游客？中国机场的免税店提货点都是干干净净的。

同样关注此事的韩联社认为，机场候机室变成“垃圾场”的背后也有机场和免税店等结构上的问题。文章说，中国游客在济州旅行时，购买的免税品是在离境时透过机场内免税品交货点取货的。问题是，在两个多小时的办理离境手续等过程中，数百名中国游客一次性涌进狭小的出发候机室。而且，免税店交货点或是登机口等距离近，垃圾桶又少。也有韩国网友批评，大企业免税店因中国游客获得利益却不对此支出社会费用，以及济州机场推出相关对策太迟。

对此，韩国机场公社济州本部相关人士回应，他们计划在免税品整理区域设置隔板，清扫人员从3人增加到5人，“还要增加一名咨询员，指导中国游客有秩序地使用免税品整理区域”，并将办理登机手续的时间提前一小时。此外，还计划和免税店协会协商方案，简化免税品包装。