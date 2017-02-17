台立委：禽流感疫情应视为国安危机

（联合早报网讯）国民党立委陈宜民今天表示，政府应将禽流感视为国安危机，启动跨部会协调机制，来预防新兴疾病与感染症。

据联合新闻网报道，为了避免H5N6禽流感疫情攀高峰，台湾农委会宣布禁运禁宰七天。

立法院第九届第三会期今天开议，一早的国是论坛，医界出身的陈宜民与农业县云林出身的国民党立委张丽善，都谈到了禽流感的问题。

陈宜民说，台湾地小人稠、养禽密度高，是新兴感染症的一级战区，而防疫视同作战，政府如果不提高层级，将禽流感视为国安危机处理，与民间、学界通力合作，后果将不堪设想，将严重影响民众健康。他要求行政院要动起来，跨部会协调新兴疾病产生的问题。

张丽善说，刚上任的农委会主委林聪贤鸭鹅不分、东西不分、季节不分，禽流感灾情也失速扩大。她说，云林县今天已经扑杀12.7万只家禽，数量超过去年的三倍，政府难道要等到病毒变种，人禽都遭殃才要面对吗？

张丽善说，有学者推测，可能是暖冬气温高，让疫情容易升高，但农委会并没有做好预防工作，全台传出疫情也没有危机管理。她表示，内阁团队发布七天禁宰禁运，可能会造成原本就不稳定的蛋价、肉品价格，一旦禁运禁宰，流通肉品、蛋品更少后，可能更雪上加霜，未来又全部一口气上市后，政府要怎么因应？

张丽善说，面对禽流感问题，政府应提高到国安层级面对，以解决禽场经济损失与个人面对健康风险等问题，政府必须将禽流感疫情当做国安危机来面对。