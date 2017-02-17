中国法学会：旗帜鲜明地反对宣扬西方宪政民主、普世价值、三权分立

（联合早报网讯）近日，中国法学会对外公布了2017年的工作计划。在该计划中，将“针对国内外错误思潮、重大事件，组织专家进行研讨，集体发声，旗帜鲜明地反对宣扬西方‘宪政民主’‘普世价值’‘三权分立’”列为本年度年的工作要点。

计划提出，要根据中央重要会议精神、重大政策和重要文件，组织专家进行正确解读和广泛宣传，最大限度地增加舆论“正能量”；针对国内外错误思潮、重大事件，组织专家进行研讨，集体发声，旗帜鲜明地反对宣扬西方“宪政民主”“普世价值”“三权分立”等；加强法学舆情信息的收集、分析，及时发现、准确研判、有效处置风险问题，特别是有针对性地做好法学领域意识形态问题的应对。

计划指出，要加强法学会机关党的建设，落实好全面从严治党新部署新要求，开展严肃认真的党内政治生活。不断把“两学一做”学习教育引向深入，进一步突出问题意识和问题导向，认真对照检查，切实解决存在的问题，努力把“两学一做”成果体现到坚定理想信念、践行党章要求上，体现到务实担当、真抓实干上，形成提升党性修养，推动实际工作的强大动力。

中国法学会的介绍资料显示，该会是“中国共产党领导的人民团体，是中国法学界、法律界的全国性群众团体、学术团体和政法战线的重要组成部分”。