美国在台协会前处长证实美陆战队将进驻 强调不是驻军

（联合早报网讯）美国在台协会（AIT）台北办事处前处长杨苏棣表示，美方将派陆战队驻守AIT内湖新馆，AIT前处长司徒文今天证实确有此事，但他很意外公开宣布，强调这是美国对驻外人员的维安惯例，称之“部队”太过夸大，应是“小的守卫队”（small guard force），他认为重要的是美国投入大笔金钱建造新驻台大楼，显示美国对台湾的承诺。

据联合新闻网报道，AIT台北办事处内湖金湖馆新馆将于今年完工，杨苏棣15日在华府表示，AIT新馆是美国对台湾友人承诺的象征，并说新馆在今年落成启用后，美方将派陆战队驻守负责安全维护，当初设计新馆时，确保为“我们的人”打造一个非常好的陆战队之家（marine house）；这不仅是美国派驻台湾人员应得到的对待，走遍美国在世界各国的外交馆舍都有这个设施，这是社交中心，台北也会有。

司徒文证实这件事过去的确就被提起，也的确进行中，他在2009年到2012年担任处长时就曾处理此事，也有和前总统马英九政府官员讨论过这件事，台湾政府有相当的理解，但听到前同事在美国公布此事还是让他“有些吃惊”，因为“可能会激怒某些人”，一般不会公开说，强调“驻军”的说法是种误解，是“陆战队的防卫人士”。

司徒文说，驻外防卫规模人力通常是六、七人，或是12、15人，大的外馆最多到25人，而这是依循美国国会通过的法案所办理，根据他记忆所及，驻台防卫人力大概是介于10到15人的规模。

司徒文认为，重点是美国在台投入超过三亿美元建造新的办事处，这是美国对台湾的承诺，至于是否会着军装，他并不确定此事，但他说也许是在办公大楼内穿，在外不会穿。

至于美国此举是否会激怒中国大陆？司徒文认为这么说“太严重”，因为这是美国保护自己的驻外单位，不是特别的军事行动，更说北京也在南中国海问题、经贸等议题上让美国人民和政府很生气。

司徒文也评论美国总统特朗普和中国国家主席习近平通电话，他认为是修正了特朗普先前“不须遵循一中政策”的说法，但他强调重点在特朗普说的是“美国的一中政策”，而非“中国的一中原则”，美国一向“认知”到“中国的一中原则”，但对其没有同意或背书，以美国对台六项承诺为主。

习特通话对未来台美关系的影响，司徒文说未来台美关系会更好，美国对中国大陆政权的支持降低，共和党跟民主党都有认知到。