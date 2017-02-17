中国出台高校学生管理新规：大学生创业可折算学分

（联合早报网讯）中国教育部昨日颁布了新修订的《普通高等学校学生管理规定》。新《规定》明确学生参加创新创业等活动可以折算为学分，计入学业成绩。对休学创业的学生，可以单独规定最长学习年限，并简化休学批准程序。此次修订将对3000多万在校大学生的学习和生活产生重要影响，《规定》将于9月1日起施行。

据北京晨报报道，新《规定》鼓励学生创新创业，明确新生可以申请保留入学资格开展创新创业实践，入学后也可以申请休学开展创业。参加创新创业等活动以及发表论文、获得专利授权等与专业学习、学业要求相关的经历、成果，可以折算为学分，计入学业成绩，鼓励学校建立创新创业档案、设置创新创业学分，加强学生的创新创业教育。

对休学创业的学生，可以单独规定最长学习年限，并简化休学批准程序，突出对学生创新思维、创业精神和创新创业实践能力的培养。创新实践、休学创业的学生，经个人申请学校批准可以转入相关专业学习，降低学生创业的机会成本，让学生在自主创业方面有更大的选择空间。

在学习制度方面，《规定》支持学生主修专业以外辅修校内其他专业或者选修其他专业课程、跨校修读课程和参加开放式网络课程学习，激发学生的学习积极性和自主性。鼓励学校开展社会实践、创新创业、在线课程的学习认证和学分认定制度建设，创新校内、校外课程共享模式，畅通学习成果转移转化渠道。