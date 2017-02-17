济州旅游局上海负责人：乱扔垃圾主要是代购者逐利的职业行为

（联合早报网讯）近日，韩国媒体关于中国游客在机场乱扔垃圾的报道，连续多天占据热门新闻位置，引发韩国民众对于中国游客行为的关注。

据澎湃新闻报道，此类新闻并非是第一次被报道，然而同以往不一样的是，在质疑之声中，也有韩国民众认为，造成垃圾铺天盖地，韩国方面也有责任。韩联社报道称，机场设计和免税店取货机制的不合理，也是导致垃圾产生的原因。

对此，韩国济州岛旅游局上海代表处首席代表徐广滔指出，此次垃圾事件，更多是由于代购者在商业利益驱动下而发生的职业行为。其中，既有机场设置不合理，包括垃圾桶太少等韩方因素的作用，也有代购者素质亟待提高的原因；而其背后则是中韩两国商品在产品性价比上的差异。徐广滔认为，在提高中国民众素质的同时，相关旅游机构加强对游客的引导也颇为重要。

徐广滔指出，在免税品整理区丢弃外包装的行为更多是一种出于利益驱动下的职业行为，因为其中大部分的人都是代购者，而不是散客。代购者为了躲避海关监管而不得不抛弃大量的外包装，以减少登机前的体积，避免引起海关人员的注意。

徐广滔指出，如果中国产品的质量能够进一步提升，两国的贸易机制进一步完善，相信代购的需求也会较少，此类现象也会随之减少。从个人的角度看，即便是出于职业行为，每位中国游客也都应该遵守国外的相关规则，不断提升自身素质，以更加文明的风貌出现在外国，这是最基础也是最重要的。