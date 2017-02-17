人民币开年企稳升值 1月外汇占款降幅收窄至2088亿元

（联合早报网讯）人民币对美元汇率在2017年年初企稳升值，反映资金流出情况的央行外汇占款数据也随之好转。

据澎湃新闻报道，中国人民银行（央行）2月17日更新的“货币当局资产负债表”显示，央行口径外汇占款1月环比下降2087.66亿元，降至21.73万亿元。

这是央行口径外汇占款连续第15个月下滑，但降幅连续两个月收窄。去年年初，外汇占款曾出现一波大幅下降，1月央行口径下降6445亿元，创历史第二大降幅，伴随着美联储加息预期的升温，去年11月央行口径外汇占款再度大幅下降3826.76亿元，去年12月降幅收窄至3178亿元。

外汇占款是指央行因收购美元等外汇资产而相应投放的本国货币。由于人民币还不是自由兑换货币，外贸企业和居民等获得外汇后，需兑换成人民币才能流通使用。过去受强制结汇制度和热钱流入影响，中国外汇占款不断增加。随着美元走强和外汇管理局实施意愿结汇后，外汇占款开始逐渐下降。

在此前很多年，不断增加的外汇占款均被视作央行的货币投放工具，而在外汇占款大幅缩水后，央行可能需要通过降准、MLF（中期借贷便利）等其他手段投放流动性来补充。

同外汇占款类似，同样作为考量跨境资金流动的外汇储备在2017年1月正式跌破三万亿美元大关。

央行早前公布的数据显示，截至1月末，外汇储备余额为29982.04万亿美元，较去年12月末减少了123.13亿美元。

值得一提的是，外汇占款和外汇储备数据的双双降幅收窄，也与1月人民币的走势相印证：1月，人民币对美元中间价大幅升值782个基点，幅度达到1.127%，即期汇率则升值了1.03%。

春节假期结束后，在国际市场美元指数走强的大背景下，人民币对美元双边汇率却相当强势，甚至出现连续升值。

2月17日，人民币对美元中间价报6.8456，较上一交易日调升173个基点，连续4日调升且为2016年8月以来最长连涨天数。本周，人民币对美元中间价累计调升363个基点。