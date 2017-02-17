韩国海警对中国渔船开火：发射900发子弹

（联合早报网讯）韩联社今日（17日）引述韩国国民安全处木浦海洋警备安全署消息称，16日在全罗南道海域，韩国海警对中国渔船展开执法行动，并使用火力武器驱离70多艘渔船。这是韩国海警今年首次使用武器驱离暴力抗法的中国渔船。

根据韩方说法，16日晚9时5分许，在全罗南道木浦市可居岛西南方向74公里处，海警对30多艘非法捕捞的中国渔船进行盘问搜查。此时，多艘渔船安装铁窗和铁丝网妨碍韩海警执法。海警渔政船扣留一艘中国渔船后，附近的40多艘中国渔船聚集在一起并冲向海警巡逻舰，反抗激烈。

海警巡逻舰用广播向中国渔船发出多次警告，晚上11时15分许在可居岛西南方向56公里处开枪示警，共发射900枚子弹。海警使用武器后，中国渔船立刻离开现场。韩方向中国海警通知中国渔船暴力抗法并要求采取相应措施。

韩国海警方面表示，今后将继续对非法捕捞并暴力抗法的中国渔船使用武器进行打击。

据了解，去年11月韩方已至少两次向进入专属经济区非法作业的中国渔船开火。

而据中国媒体澎湃新闻称，中国外交部发言人华春莹在2016年11月4日曾表示，中方坚决反对韩方使用任何可能威胁中方渔民人身安全的过激手段。华春莹说，中方渔民违规作业不应成为韩海警等公权力机关动用火力武器的理由。