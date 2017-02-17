中央巡视组：14家单位党组织仍存在问题

（联合早报网讯）在向北京、重庆、广西、甘肃4个“回头看”省区市反馈巡视情况后，日前，中央巡视组第二批集中向14家单位党组织反馈了巡视情况。

中国央视梳理发现，中共的领导弱化、建设缺失、全面从严治党不力是14家被巡视单位党组织的共性问题，同时，中央巡视组还指出14家单位党组织“四个意识”不够强，学习贯彻中央精神不深入，选人用人工作不规范，违反中央八项规定精神问题仍然存在。

中央第十四巡视组组长陶治国表示：“中央单位党的观念淡漠、组织涣散、纪律松弛，加强党的领导十分紧迫，'灯下黑'问题突出。”

在14家单位的巡视反馈现场，中央巡视组有关负责人指出：

中央编译局定位不准，发挥党的领导作用不充分；党内政治生活不严不实，基层党建工作薄弱；选人用人把关责任虚化，存在“小圈子”现象。

中国外文局主责主业聚焦不足，贯彻落实中央改革部署不坚决；党的建设薄弱，基层党组织不健全，党员发展工作滞后，党内政治生活不严不实。

光明日报社政治家办报意识不强，编委会把方向、管大局、保落实不够得力，服务党和国家大局不到位；存在利用新闻宣传职务影响谋取利益问题。

经济日报社引导经济发展舆论作用发挥不够得力，过度追求经济利益；组织生活平淡化、随意化，存在“好人主义”；采编经营“两分开”不彻底。

中国浦东干部学院党性教育不够突出，党内政治生活不够严肃，后勤监管漏洞较大，铺张浪费问题较突出。

中国井冈山干部学院对党建工作重视不够，存在利用培训谋取私利问题，科研管理和经费使用不规范。

中国延安干部学院后勤管理、物资采购廉洁风险较大，科研管理和经费使用不完善，委托培训违规问题时有发生。

国家自然科学基金委员会党组贯彻落实中央重大决策部署不到位，主动对接国家创新驱动发展战略、培育重大科研成果不够。

中国工程物理研究院党的建设虚化，理想信念教育不够，工程建设、物资采购等重点领域监管薄弱，廉洁风险较大。

中央人民广播电台分党组对有的节目政治把关不严。党的喉舌作用发挥不够充分，改革创新缺乏担当意识，推进媒体融合滞后。

中华全国台湾同胞联谊会党组贯彻落实中央决策部署特别是中央群团工作会议精神不到位，桥梁纽带作用发挥不充分；“两学一做”学习教育不深入，机关管理松散、纪律松驰。

中国残疾人联合会党组落实习近平总书记关于残疾人工作重要指示开拓性不强、措施抓得不实，统筹推动中央助残政策落地不到位。

中国宋庆龄基金会党组政治定位不够准，聚焦主责主业不突出；维护基金会声誉不够，影响了公信力。财务管理不规范，存在廉洁风险。

中国法学会党组结合自身职能落实中央决策部署比较欠缺；政治意识不强，履职尽责担当不足；一些部门和单位存在趋利化倾向，对所属研究会监管不严。

中央巡视工作领导小组成员 姜信治：“巡视发现了问题，就要解决，要处理。要认真对照巡视反馈意见，以问题和巡视意见建议为依据制定任务清单，以问题和任务为依据制定责任清单，确保整改可量化、可检查、可问责。"

此外，各中央巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按有关规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。