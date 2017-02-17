中国军方高层再现人事变动 吴昌德卸任 侯贺华禹光升职

（联合早报网讯）中国军方高层再现人事变动。中共中央军委政治工作部副主任吴昌德上将已经离职，侯贺华中将和禹光少将升任军委政治工作部副主任。

另有消息说，中央军委政治工作部今年还将出现重大人事变动，现任中央军委委员、军委政治工作部主任张阳上将，曾担任中共总书记江泽民办公室主任、军委政治工作部排名第一的副主任贾廷安上将，以及另一名副主任杜恒岩上将也将在今年到龄退休。

军方媒体《军事记者》杂志在2017年第2期的一篇文章中提到，中央军委政治工作部原副主任吴昌德撰写的文章在网上网下都引起很大反响。这表明，今年65岁的吴昌德已经卸任军委政治工作部副主任。

同一期《军事记者》还发表了中央军委政治工作部副主任禹光在解放军报社第50次记者会上的讲话。2月13日，禹光就以军委政治工作部副主任身份出席了一场报告会，此前他曾担任解放军报社社长、解放军总政治部宣传部长、军委政治工作部主任助理等职务。目前，禹光负责全军的新闻宣传工作。

在去年年底军队人事调整中，陆军副政委侯贺华出任中央军委政治工作部副主任。北京民政信息网今年2月6日发布消息称，1月17日，民政部、中央军委政治工作部、北京市政府在京召开慰问移交政府安置的军队离退休干部大会，军委政治工作部副主任侯贺华等人出席大会并讲话。这是官媒首度报道侯贺华的新职位。

中央军委政治工作部的前身是解放军总政治部。目前，军委政治工作部主任是已经66岁的张阳，副主任则有贾廷安、杜恒岩、侯贺华、禹光。据了解，除新任副主任侯贺华、禹光外，张阳、贾廷安和杜恒岩都将在今年下半年中共十九大前后退休。

侯贺华今年63岁，当过原中央军委委员、总政治部主任李继耐的秘书，后担任酒泉卫星发射中心政委，沈阳军区副政委兼纪委书记，军事科学院副政委和陆军副政委，目前负责军地关系和军民融合等工作。

今年65岁的贾廷安在上世纪80年代起，就一直担任中共前总书记江泽民的秘书。2004年江泽民卸任中央军委主席后，贾廷安继续留任中央军委办公厅主任，辅佐接替江泽民军委主席职务的胡锦涛。2008年，贾廷安离开中央军委办公厅出任总政治部副主任，2016年1月担任新成立的中央军委政治工作部副主任。2005年7月，贾廷安被授予中将军衔，2011年7月被授予上将军衔。

今年66岁的杜恒岩也是秘书出身，担任过原北京军区政委刘振华的秘书。1996年，杜恒岩出任陆军第28集团军副政委，2000年担任陆军第65集团军政委，2005年任济南军区政治部主任，2010年出任济南军区政委，与时任济南军区司令员、现任中央军委副主席范长龙搭档。2016年1月，杜恒岩出任中央军委政治工作部副主任。

另外，在2月13日举办的省部级主要领导干部专题研讨班开班式上，有多名近期受到提拔重用的军队高级将领亮相。其中包括新任中央军委后勤保障部政委张书国，军委装备发展部政委安兆庆，军委纪委书记张升民，军委政法委书记宋丹，军委训练管理部部长黎火辉，西部战区政委吴社洲，北部战区政委范骁骏，海军司令员沈金龙，武警政委朱生岭，军事科学院院长郑和等军中新星。（于泽远北京报道）