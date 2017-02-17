中国外交部长王毅会晤美国国务卿蒂勒森

（联合早报网讯）中国外交部长王毅当地时间2月17日在德国波恩出席二十国集团外长会期间会见美国国务卿蒂勒森。

据人民网报道，王毅表示，习近平主席前不久同特朗普总统进行的通话十分重要。美方明确表示继续坚持一个中国政策，两国元首一致认为中美完全能够成为很好的合作伙伴，应在新的起点上推动两国关系取得更大发展。这一重要共识维护了两国关系的政治基础，给新时期中美关系的发展指明了方向，也为双方在双边、地区和全球范围内开展全方位战略合作创造了必要条件。

中美两国对维护世界稳定，促进全球繁荣肩负着共同责任，双方共同利益远大于分歧，中方愿与美方按照两国元首达成的共识，沿着不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的方向，加强沟通，增进互信，管控分歧，深化合作，确保中美关系在特朗普总统任内取得更大发展，为两国人民带来实实在在利益，为世界和平繁荣作出更多的贡献。

蒂勒森表示，定义美中关系的只能是友好。美方重申奉行一个中国政策，这不仅对两国关系非常重要，也对地区稳定发展有利。美方期待与中方开展高层交往，增进相互理解，维持、完善和加强各领域对话合作机制，在经济、金融、安全等领域加强合作，推动两国关系实现更大发展。

双方还就朝鲜半岛核问题深入交换了意见。据德国之声中文网报道，美国国务院副发言人托纳（Mark Toner）透露，在会晤中，“蒂勒森也强调了朝鲜核计划和导弹计划构成的不断增加的威胁，敦促中国使用一切可能的手段约束朝鲜破坏稳定的行为。”