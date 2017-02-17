港七警被判监两年 纪律部队批刑罚过重影响士气

（联合早报网讯）香港七名警员涉嫌在2014年“占领运动”期间殴打一名示威者，今天被重判入狱两年。

被殴打的公民党前成员曾健超形容，裁决结果是香港公民社会对抗警察暴力的“小胜”，要求特区政府及警方向港人道歉。但多个警察组织质疑，判决的刑期过长，将会影响纪律部队士气。

港府发言人表示，相信案件将进入上诉的司法程序，现阶段不会就案件作出评论。

负责案件的法官杜戴维今天判刑时表示，七名被告是现役警务人员，公众信任警务人员维护法纪。他们袭击曾健超，令对方受伤，也令警队蒙羞。他说，事件被国际传媒广泛报道，也影响了香港声誉，事件中没造成更严重伤害是万幸。

杜戴维指出，即使警员面对很大压力，也不是犯案的原因，但考虑到他们是初犯，长期服务社会，加上“占中”期间工作压力大，故扣减六个月刑期，七人各判监两年。

至于案中的第五名被告陈少丹，由于在警署内掌掴曾健超，另外判刑一个月，但同期执行，故也判囚两年。

各被告今天在庭上得知判刑后，一脸惘然。第二被告刘卓毅显得特别哀伤，并眼泛泪光。其男亲友在退庭后立即冲上前欲和他交谈，未几忍不住痛哭；另有人在庭外突放声痛哭，被引领至法庭会议室回避。

代表首被告黄祖成的资深大律师骆应淦表示，会考虑上诉。他说：“我们会考虑就定罪上诉，我们有很多理据，很难逐一在这里说。总而言之，是合理可争辩的理由。”

曾健超形容，等了漫长的两年多，法庭今天的判刑总算是香港公民社会对抗暴力的一个小胜。

他说︰“无论是‘雨伞运动’，还是这几年的社会运动中，仍然有许多不公义，警察滥用暴力的案件未处理。”他表示，希望其他案件尽快可以得到公义的审讯，也希望政府和警方有所反省，改革警察的监管制度、检讨警队文化，同时为错误向香港市民道歉。

不过，多个纪律部队组织均对法官作出两年监禁刑期的判决感到惊讶，认为超出了可以接受的程度。警察队员佐级协会主席陈祖光说：“这个司法判决不公道，好像是一个很主观或者有一些取向，这是一些同事的想法。也有一些同事接受不了，希望我们协会带领他们出来上街游行，搞集会。”

港府纪律部队人员总工会主席刘玉辉则担心，事件会影响纪律部队士气。他认为，法庭要对警员有公平裁决。总工会将与相关警方工会开会，讨论如何协助七名警员。

2014年10月15日凌晨，香港警方在金钟龙和道清场，期间曾健超向警员淋泼液体被拘捕。有电视台拍到七名警察涉嫌将曾健超移到一处暗角，对他拳打脚踢。片段曝光后，舆论哗然。

法庭的裁决也在香港社会引起极大争议。不少“占领运动”的支持者均认为裁决彰显公义，但一众支持警察的人士却极度不满，不但在面书专页张贴主审法官的相片发泄，并以粗言辱骂法官，他们还计划今天发起游行“撑警”。

香港前监警会委员郑承隆认为，从“占领运动”到“七警案”审讯及定罪，不同阵营的人士互相指责，甚至批评法官，都反映香港社会严重撕裂，港府有需要努力修补双方的关系。（戴庆成香港报道）