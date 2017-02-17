“公职人员行为失当”罪成 曾荫权成港首位卸任定罪特首

（联合早报网讯）香港前特首曾荫权涉贪案，陪审团表示不能就第一项作出裁决；第二项“公职人员行为失当”罪，八对一裁定成立。第三项控罪，九对零裁定罪名不成立。曾荫权成为香港首位卸任定罪的特首，获准保释至下周一（20日），在求情后宣判。

曾荫权闻判后立即望向家人，其后饮了一口清水，叹了一口气，满面通红低下头。其家人则垂首不语，胞弟荫荃一度落泪，荫培也低头沉默。

八女一男陪审团今天（17日）第二日退庭商议，并再提出疑问，法庭再开庭时，陪审团以书面表示，对第一控罪仍未能达成大比数裁决。

陪审团昨天写字条，向法官提出三个问题，法官昨早解答，并提醒他们“行政长官接受利益罪”的入罪条件，是要肯定有关利益属曾荫权审批雄涛广播三个申请的报酬。

今天下午4时许，陪审团提出第四个疑问，法庭于4时50分再开庭。陪审团询问法官，如果他们未能肯定被告收受的利益，与他处理雄涛广播的三项申请有关，他们应怎样做？

陪审团也说，他们未能就首项控罪、尤其是针对“被告接受的利益，是他考虑或作出某决定的诱因或报酬”这一点，达致大比数裁决，并希望法官说明贪污及利益冲突在法律上的定义。

曾荫权面对三项控罪，分别为一项“行政长官接受利益罪”及两项“公职人员行为失当罪”。

首项控罪指他涉嫌在2010年1月至2012年6月出任特首期间，接受深圳豪宅物业的装修工程，使他在执行职务时，即在考虑和决定有关雄涛广播的广播牌照申请时，受到影响。

第二项指曾荫权涉嫌在考虑和决定上述涉及雄涛广播的决策时，没有向行政会议申报或隐瞒他与雄涛主要股东黄楚标，就深圳物业的租赁进行商议。

第三项则指曾荫权涉嫌在2010年12月至2011年7月期间，建议港府向建筑设计师何周礼授勋及嘉奖时，没申报何周礼当时获聘为其深圳物业进行室内设计工程，以及欲利用授勋及嘉奖回馈何周礼。

曾荫权的长子庆衍、次子庆淳，和四名弟妹荫培、荫煊、荫荃及璟璇昨早到高院旁听。曾庆衍被问到心情如何时只简单回应：“平常心。”至于是否对父亲脱罪有信心，他则说：“有信心，一定支持他。”

曾荫权早上乘车抵达法院时面露笑容，神情轻松。其后于庭外主动与前来旁听的前特首办职员握手。该职员称，曾于曾荫权任内的特首办工作，昨日是特意请假来支持。

记者发现，曾荫权和十指紧扣的太太曾鲍笑薇，连日来进出法庭时均穿上红色衣物，包括曾荫权的红色煲呔和袋巾，而曾太则穿红色套领衫配以披肩，该披肩更已连续用了三天。

据了解，虽然曾荫权夫妇是虔诚的天主教徒，但案件审讯期间，建筑设计师何周礼上庭作供时，揭露曾太曾找风水师为深圳大宅作七大改建布局，显示两人相信风水。

曾荫权今午一度离开法院前，则再次强调“我仍然相信香港人”，但他没有再详细解释。至于等候宣判期间到了哪里，他则称要去轻松一下：“好可惜这两天去不了教堂，因太多传媒在我家门等候。”

（易锐民香港报道）