唐山四院否认共用针管 称举报者多次造谣

（联合早报网讯）昨天(17日)，针对有患者微博举报在医院做皮试时护士“未换针管、只换针头，有感染风险”一事，河北省唐山市第四医院有关人士出面予以否认，称该患者曾多次威胁医护人员并造谣生事，警方已经介入。

据央广网报道，自2月16日起，一段题为“唐山市第四医院做皮试多人共用一支针管”的视频在互联网上传播。视频中，一位患者向一位护理人员提出质疑，询问为何皮试未换针管，该护理人员回答说：“你问护士长吧，应该是没问题的。”

患者反映，他到唐山市第四医院做结核菌皮试筛查，一针管共1毫升注射液的结核菌筛查皮试竟然连续做8-10个人：每人皮下注射0.1毫升，第一个人做完皮试后，注射器随即放入冰箱保存，接下来在不更换注射器针管的情况下，继续为下一位患者做皮试。患者认为注射未换针管存在较大的交叉感染隐患。

唐山市第四医院护理部对媒体回应称：“此事不属实，此人多次威胁医护人员，威胁未果，造谣生事，警方已正式介入。”举报此事的患者也向记者证实，他“因涉嫌威胁(他人)人身安全”，已被传唤至唐山市公安局路南分局女织寨派出所。唐山市公安局路南分局女织寨派出所目前对具体案情暂不便透露。

唐山市卫计委医政处回应媒体表示，“很重视这件事，目前已启动调查程序，核实患者反映的情况。不换针管的行为如查实，肯定属于违规行为，‘一针一管’是护理工作的基本常识，卫计委也是一直这么要求的。”

专家表示，一般情况下，皮试药物是单次注射到患者皮下即完成操作，针头退出患者皮肤。该操作整个过程中，不会抽取患者血液等体液，也不会抽取其皮肤下的药液并回注。在实际操作中，针管中皮试药物可能未注射完，从有少量残留。这时，医护人员如果“只更换针头，不更换针管”，可能会给患者带来交叉感染的风险。